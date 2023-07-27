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  •   Meraklılar O Altcoin Projesi İçin Kuyruğa Girdi! Tartışmalar Yeniden Alevlendi!

Meraklılar O Altcoin Projesi İçin Kuyruğa Girdi! Tartışmalar Yeniden Alevlendi!

Özet

  • Meraklılar OpenAI'nın kurucusu ve CEO'su Sam Altman'ın Worldcoin (WLD) projesinde göz bebeklerini taratmak için kuyruğa girdi.
  • Altman'ın paylaştığı insan kuyruğu projeye dönük tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.
  • Proje, veri toplama ve gizlilik endişeleriyle eleştirilerin hedefi olurken WLD coin'in fiyatı değer kaybetmeye devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:00
27 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

OpenAI’nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman’ın da kurucuları arasında yer aldığı Worldcoin (WLD) projesi, kripto para topluluğunda hem ilgisini hem de tepkisini çekerek tartışmalara konu oluyor. Altman’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı son paylaşım tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

İnsanlar Projenin Orb’sine Göz Bebeklerini Taratmak İçin Sıraya Girdi

Bilindiği gibi Worldcoin, insanların göz bebeklerini diğer bir deyişle irislerini taramak için bir Orb adı verilen cihazın kullanılarak özel bir Worldcoin ID veya Proof of Personhood yani Kişilik Kanıtı oluşturarak bireyler için benzersiz dijital kimlikler yaratmayı amaçlıyor. Göz bebeklerini taran insanlara ödül olarak WLD coin veriliyor.

Altman, dijital kimliklerini almak isteyen meraklıların oluşturduğu uzun kuyrukları paylaşarak projeye büyük bir tepki geldiğini paylaşması sektördeki oyuncularının tepkisini çekti.

Eleştirmenlerin dile getirdiği temel endişelerden biri, bazılarının aldatıcı ve merkeziyetsizlik ahlakına aykırı olarak gördüğü projenin veri toplama uygulamaları. Sosyal medya devi Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey bu gelişmeden duyduğu memnuniyetsizliği paylaşırken, Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin de sistemin olası açıkları ve sahip olduğu gizlilik riskleriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Twitter’da ZachXBT olarak bilinen kripto araştırmacısı, Worldcoin ekibi tarafından gelişmekte olan ülkelerdeki insanların sömürüldüğüne dikkat çekerek birçok araştırmayıcı alarma geçirdi.

Projenin 24 Temmuz’daki lansmanından hemen bir gün sonra Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO), ChatGPT’nin kurucusu Altman’ın kripto projesi Worldcoin’e  yönelik inceleme başlatmış, projenin veri toplama, işleme ve bunları tutma yönlerinin inceleneceği açıklanmıştı.

WLD Coin İvme Kaybediyor

İlk heyecan ve lansman günündeki yükselişine rağmen projenin yerel varlığı WLD coin’in fiyatı o zamandan beri geri çekildi ve şu anda yaklaşık yüzde 7 düşüşle 2,21 dolardan işlem görüyor.

Worldcoin projesi dikkat çekmeye ve eleştirilerin hedefi olmaya devam ederken projenin ve projenin yerel varlığının geleceği belirsizliğini koruyor. Sektör oyuncuları ve veri gözlemcileri tarafından dile getirilen endişeler, kripto para projelerinin geliştirilmesinde sorumlu veri uygulamalarının ve şeffaflığın önemini gösteriyor.

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