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13 gündür yaşananlar kripto para yatırımcıları LUNA’dan daha büyük bir kaosun içine itti. Özellikle bazı altcoinlerden kaçış devam ediyor. FTX ve Alameda kripto endüstrisinin iki deviydi, ancak geçtiğimiz yılın boğa koşusuna altyapı hazırlayan borç döngüsü sürdürülemedi. Alameda’nın yarı likit rüyasının gerçek olmadığı ortaya çıktı ve bugün buradayız.

FTX Sonrası SOL Coin Bitti Mi?

OKX, Binance ve ByBit tarafından yapılan açıklamalara göre, bazı Solana blockchain tokenleri listeden çıkarılabilir. Bu hamle için herhangi bir gerekçe sunulmadı ve yeniden listeye alınmalarından da bahsedilmedi. Binance bunun geçici olduğunu iddia ederken, ne zaman devam edeceğini belirtmedi. USDT ve USDC için alınan karardan Binance şimdilik geri adım atmış gibi görünüyor. Ancak Tether yaklaşık 1 saat önce yaptığı açıklamada 1 milyar dolarlık USDT’nin Solana ağından Ethereum’a taşınacağı söylendi. Bu durum Solana için iyi bir haber değil.

Solana Vakfı’ndan yakın zamanda yapılan bir açıklama, Solana’nın FTX‘e ne ölçüde maruz kaldığına ışık tutmaya çalıştı. Büyük ölçüde, Alameda tarafından yapılan yatırım yüz milyonlarca SOL Coin’in kilitli olduğunu ve 2025 yılında açılacağını söylüyor. Yine de FTX ile Solana’nın tamamen bittiğini söyleyemeyiz. Sırtını yasladığı büyük bir devin kaybı bundan sonra Solana’nın başarısını olumsuz etkileyebilir ve hatta tekrar 50 dolar üzerinde seviyeler görülemeyebilir ancak Solana çalışmaya devam ediyor. Ethereum’un ardından en iyi ekosisteme sahip ve şimdilik öldüğünü söylemek ağır bir eleştiri olacaktır. Mevcut durum SOL Coin’e yatırım yapmak isteyenler için iyi bir ödül vadediyor ancak riskin büyüklüğü iştah kaçırıcı.

Solana Son Durum

Solana yazının yazıldığı sırada %5’ten fazla düşüşteydi ve daha da düşecek gibi görünüyordu. SOL’un fiyat hareketinin üzerinde, kısa Hareketli Ortalama (sarı çizgi ile gösterilir) ve uzun Hareketli Ortalama (mavi çizgi ile gösterilir) görülebiliyordu. MA’ların konumu, SOL’un son zamanlarda kaydettiği durgun fiyat hareketini ortaya koydu.

SOL, Göreceli Güç Endeksi göstergesinde belirtildiği gibi aşırı satış bölgesindeydi. RSI çizgisinin 30’un altında olması olumsuz yönde hareket ettiğinin bir işareti. Aslında, düşüşünün başlangıcından bu yana, kripto varlığın değeri %60’ın üzerinde değer kaybetti. SOL iyi günler yaşamıyor ve sonunun ne olacağına dair kesin konuşmak yanıltıcı olacaktır. Bugünlerde tek iyi haber Binance borsasının yeniden transferleri açması ve Kraken’in yaptığı destek açıklamasıdır. Önümüzdeki 4 hafta SOL ve diğer (SRM, APT, FIDA vs) için kritik olacak.