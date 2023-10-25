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Solana (SOL) Fiyatı Kaç Dolar Olacak? Güncel SOL Coin Grafik Yorumu

Özet

  • Pentosh1 ve SatoshiWolf SOL Coin için 37 doları hedefliyor.
  • Kripto uzmanlarına göre 37 dolar direnci kar satışı için iyi bir bölge olabilir.
  • SOL Coin fiyatı Kasım'daki şok düşüşüne başladığı seviyelere geriledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:25
25 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 17 ayın zirvesine ulaştıktan sonra 34.600 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. ABD piyasaları düşüyor. Jeopolitik riskler birçok ülkenin borsasını olumsuz etkiledi. Diğer taraftan PCE verisi yaklaşırken makro cephe fazla heyecanlı. Neyse ki şimdilik kripto paralar eski günlerinde olduğu gibi makroyu önemsemiyor. Bunun ne kadar devam edeceğini bilmek zor fakat SOL Coin iki ihtimalde de fiyat hedefleri açık.

İçerik Rehberi

SOL Coin Yorum

2021 yılının gözde Ethereum katili sonrasında başına gelenler nedeniyle ölümden döndü. 8 dolar bölgesine kadar düşen fiyat Vitalik Buterin’in destek açıklamasıyla hızla arttı. Aradan geçen aylarda 27 dolar seviyesi zorlu bir direnç bölgesi olarak yerini korudu. Şimdiyse 32,8 doları aşarak 2023 zirvesini belirledi.

Kasım 2022’de SOL fiyatı iki gün içinde en yüksek 31,72 dolardan düşmeye başlamıştı. Bu hafta yaşadığı yükselişle popüler kripto para SBF’in verdiği zararın en azından bir kısmını geri aldı. Popüler kripto para analisti Joe McCann, SOL fiyatının tüm düşüşü geri aldığını belirtti. Bu hareket işlem hacminin üç aylık zirvesi olan 1,7 milyar dolara ulaşmasının ardından geldi.

Öte yandan fiyat artışını desteklediğini daha önce ifade ettiğimiz Solana TVL’i (ağdaki toplam kilitli değer) yeni 2023 zirvesini 367 milyon dolarda belirledi. Kasım 2021’de 10 milyar dolara ulaşan TVL tüm yaşananların ardından sadece %3’lük kısmı geri alabildi. Bu da SOL Coin’in halen yolun başında olduğunu gösteriyor.

SOL Coin Grafik Yorum

Peki Solana (SOL) fiyatı kaç dolar olacak? Geleceği bilmek mümkün değil ve kendinden emin analistlerin bu ay 25.000 dolara ittifakla düşüş beklediğini düşünürsek bunu daha iyi anlarız. Kriptoda iddialı tahminler çoğunlukla kısa ve orta vadede sahibini rezil eder. Ancak teknik göstergelere bakarak bazı tahminlerde bulunuluyor.

Pentosh1, SOL’un 32 doların üzerinde kaldığı sürece 37 dolara devam edeceğini düşünüyor. SatoshiWolf da benzer bir fiyat hedefi verdi. İki analist de 27 dolar direncinin gücünü yakın zamanda tecrübe ettiği için 37 dolar alanının iyi bir kar almak noktası olabileceğini varsayıyor.

Diğer taraftan BTC’nin dünyayı umursamaz yükselişi sürerse 37 dolar üstü kapanışlarda SOL Coin fiyatı 46 doları orta vadeli zirve olarak işaretleyebilir. Tersi senaryoda 28 ve 27 dolar arasındaki alanın kaybı 20 dolara kadar acı verici bir düşüş müjdeler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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