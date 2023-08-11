Son dönemin en çok dikkat çeken kripto para birimlerinden olan Solana (SOL), uzun süreden sonra beklenen yükselişi sergiledi ve beklenti içerisinde olan yatırımcıların taleplerini resmen karşıladı. Toplam piyasa değerine göre en büyük 10. kripto para birimi olmayı başaran SOL, 7 günde ise bütün piyasanın aksine yükseliş elde ederek %5 büyüme yakaladı.

SOL/USD Fiyat Grafiği

SOL/USD paritesi düşüşe geçmeden önce 25,20 dolar seviyesine kadar yükseldi ve buradan düşüş başladı. 24 dolara kadar gerileyen SOL, mevcut grafiğe göre ise 27 dolara doğru bir ivmelenme yakalayabilir.

SOL fiyatı daha önceki ivmelenmesine rağmen 27 dolarlık desteğin üzerinde kalmayı başaramadı. 27 dolar, mevcut grafiğe bakıldığında Kasım 2022’den beri olan düşüşün kritik noktası olarak görülüyor ve bunun üzerinde bir hareketlilik, yatay kırılımı beraberinde getirebilir. SOL fiyatı şu an için haftalık RSI’ı da arkasına almış durumda ve RSI hala 50 seviyesinin üzerinde. RSI, önümüzdeki günlerde yükseliş olacağının bir başka sinyali olarak algılanabilir.

24 dolar seviyesinde işlem gören SOL, buradan sonra ya 23 dolar desteğini kaybedip düşüşe geçecek ya da 27 dolara iğne atıp yeni bir kırılımın başlangıcını yapacak. 27 dolar üzerinde bir kapanış ise yükselişi garantiler ve yeni bir boğa trendini başlatabilir.

Solana ağından gelen haberler ise teknik grafik gibi yükselişi destekliyor. Solana’nın Saga Mobile projesi web3 odaklı akıllı telefon fiyatlarını %40 düşürdü ve daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Solana’nın Cypher protokolü ise pazartesi günü 1 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı ve durum kötü gözüküyor.

SOL İçin Düşüş Senaryosu

Solana, FTX fiyaskosu sonrasında toparlanmaya çalışıyor ve tam olarak bu hikayeden sıyrılmayı hedefliyor. Solana’nın bundan sıyrılması da fiyatı olumlu etkileyecektir. Şu an için mevcut grafik 27 dolar, devamında ise 32 dolar hedeflerine işaret ediyor. Eğer bu devam ederse 40 dolara uzun vadeli bir yükseliş görülebilir. 27 dolar test edilir ve başarısız olunursa da fiyat ilk olarak 20 dolar seviyesine çekilecektir.

SOL/USD paritesinde dikkat edilecek seviyeler bu sebeple 20 ve 27 dolar olarak biliniyor.