Solana (SOL)

Solana Bu Metrikte Ethereum’u Geçti! NFT Piyasası Canlanıyor

Özet

  • Solana ağındaki NFT satışları göz yaşartıyor.
  • Piyasa çalkantısının ortasında satışlarda ciddi bir artış var.
  • Ethereum ağındaki satışlar geçilmiş durumda.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin dünyasında Solana, NFT satışları alanında Ethereum’u geride bırakarak yüzde 2,78’lik kayda değer bir artışın ardından yaklaşık 16 milyon dolarlık etkileyici bir satış hacmine ulaştı. Bu başarı, Ethereum’un satışlarda yüzde 22,70’lik önemli bir düşüşe tanık olduğu daha geniş piyasa gerilemesi göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Detaylara bakalım.

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NFT Satış Ortamında Değişen DinamiklerSolana’nın NFT Piyasa Yerinde Patlama

NFT Satış Ortamında Değişen Dinamikler

Blockchain tabanlı NFT satışlarının manzarası büyüleyici bir dönüşüm geçiriyor. Ethereum uzun süredir NFT piyasasında baskın güç olsa da, son veriler Solana lehine kayda değer bir değişime işaret ediyor. Ethereum’un satışları 11 milyon 400 bin dolara düşerken, Solana’nın yaklaşık 16 milyon dolarlık satışla gösterdiği güçlü performansla keskin bir tezat oluşturuyor.

Geleneksel olarak NFT alanında doğrudan bir oyuncu olmayan Bitcoin de 13 milyon dolara ulaşan satışlarla damgasını vurdu. Bu artış, Bitcoin Ordinals’ın popülaritesine bağlanıyor ve amiral gemisi kripto para biriminin toplam ücretlerde altcoin rakibini geçmesine katkıda bulunuyor.

Diğer taraftan, Polygon ve ImmutableX gibi gelişmekte olan oyuncular, sırasıyla 1 milyon 500 bin dolar ve 942 bin 113 dolar gibi nispeten daha düşük satış hacimleriyle de olsa adımlar atıyor.

Solana’nın NFT Piyasa Yerinde Patlama

Solana’nın NFT piyasası, Tensor’un lider platform olarak ortaya çıkmasıyla birlikte faaliyetlerde önemli bir artış yaşıyor. Aylık yaklaşık 1 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olan Tensor, Magic Eden’ı geride bırakarak Solana’nın toplam NFT piyasa payının yaklaşık yüzde 60’ını ele geçirdi.

Magic Eden‘a kıyasla daha az benzersiz cüzdan kullanıcısı olmasına rağmen Tensor, yatırımcılarının daha yüksek hacimlerle işlem yapması nedeniyle öne çıkıyor. Bu, Solana’nın NFT ekosisteminin dinamiklerinde değişen bir eğilime işaret ediyor ve platformu giderek daha rekabetçi hale gelen NFT piyasasında zorlu bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Solana’nın NFT satışlarında, özellikle de Ethereum‘a kıyasla gösterdiği kayda değer performans, Blockchain dünyasında artan etkisinin altını çiziyor.

NFT piyasası gelişmeye devam ederken, Solana’nın dayanıklılığı ve gelişen pazarı, yerleşik oyunculara meydan okuyan ve dijital varlık işlemlerinin dinamiklerini yeniden şekillendiren umut verici bir yörüngeye işaret ediyor. Ne dersiniz? Solana’nın fiyatının artışındaki en büyük dinamiklerden biri de NFT alanındaki rolü değil mi?

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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