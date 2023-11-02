Solana Almak İçin Geç Mi Kaldınız? SOL Coin Neden Yükseliyor?

Kripto para yatırımcıları için gün bitmiş değil ve geç saatlere rağmen yatırımcılar fiyat grafiklerini izliyor. BTC fiyatı yeni 17 aylık zirveye koşarken SOL Coin fiyatı etkileyici bir rallinin ortasında. Henüz yükseliş bitmemiş olabilir. Peki fiyat artışının sebebi neydi? Yatırımcılar SOL Coin almak için geç mi kaldı?

Solana (SOL) Neden Yükseliyor?

Yükselişe şimdilik ara verilmiş gibi görünse de SOL Coin fiyat 24 saat içinde 14 ayın zirvesine ulaştı. 8 dolara düştüğü günler daha dün gibi. Vitalik Buterin’in “para babalarından kurtuldu ve artık özgür” manasındaki paylaşımın ardından toparlanan fiyat yeniden 40 doları aştı. Bu fiyat seviyesi psikolojik açıdan önemli çünkü FTX çöküşünden en önce en son bu bölgede oyalanıyordu. Bu da çöküşün kayıplarının telafisi anlamına geliyor.

Peki fiyat neden arttı? Sorun şu ki kripto paralarda her şey beklediğiniz gibi olmaz. Mantık size FTX’in son birkaç gün içinde milyonlarca SOL’u kripto borsalarına taşıdıktan sonra fiyatın düşeceğini söyler. Hatta son 65 milyon dolarlık SOL Coin transferinin artık büyük kayıpları tetiklemesini beklersiniz. Ancak spekülatif piyasalarda işler tam tersine işleyebilir.

Biriken açığa satış pozisyonları spekülatörler tarafından tasfiye edildi. Short pozisyonların tasfiye edilmesiyle SOL Coin fiyatı düşmesi gerekirken yeni zirveler yaptı.

SOL Coin Yorum

Solana‘nın en iyi performans gösteren varlıklardan biri olarak yeniden dirilişi temsil ediyor. Bu yıl fiyatı 3,5 kattan fazla arttı ve FTX çöküşünün ardından yok olmayacağını resmen ilan etti. Google Cloud ortaklığı, geliştirici teşvik programları derken boğaya hazırlık olarak ekosistemini yeniden güçlendirme çabaları devam ediyor.

Diğer taraftan CoinShares raporlarındaki SOL Coin girişlerine haftalardır dikkat çekiyoruz. Takip edenler yaklaştık 1 aydır SOL Coin fonların 10 milyon doların üzerinde düzenli girişlerden bahsettiğimizi biliyor. Bu en büyük yükseliş sinyallerinden biriydi.

Yazı hazırlandığı sırada 43 dolarda bulunan SOL Coin fiyatı eğer 40,8 dolar üstü kapanışlar yapabilirse yeniden 48 doları test edebilir. Bu direnç alanı en son 2022 Ağustos ayında test edilmişti. Eğer toparlanma başlarsa 55 ve 88 dolar arasında yeni bir zirve beklenebilir. Yok eğer 33,4 doların altına inilirse orta vadede 28 ve 20 dolar testlerine kapı aralanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.