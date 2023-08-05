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  •   Şirketin CEO’sundan Devam Eden Tartışmalara İlişkin Açıklamalar: Coinbase Borsası, ABD’den Ayrılacak mı?

Şirketin CEO’sundan Devam Eden Tartışmalara İlişkin Açıklamalar: Coinbase Borsası, ABD’den Ayrılacak mı?

Özet

  • - Coinbase CEO'su Biran Armstrong, geçmişte kamuoyuna verdiği demeçler ile şirketin ABD'den ayrılabileceğine yönelik ifadeler kullansa da açıklamalarında geri adım attı.
  • - Financial Times'ın haberine göre Coinbase, ABD pazarından çekilmeyi gündemine alan diğer birçok kripto şirketinin aksine ABD'den ayrılmayı düşünmüyor.
  • - Haberde yer alan ifadelerde Biran Armstrong'un şirketin şu anda ABD'den ayrılmasının olasılık dahilinde olmadığını ifade ettiği belirtildi.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
22:30
5 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Financial Times’ın 4 Ağustos tarihli bir haberine göre SEC’nin açtığı davalar ile birlikte regülatörlerin radarındaki ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘in CEO’su Brian Armstrong, düzenleyici belirsizlik nedeniyle ülkeden ayrılmayı düşünen diğer birçok kripto şirketinin aksine ABD pazarından ayrılmayı düşünmüyor.

Kripto Şirketleri Regülatörlerin Radarında

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Haziran ayında Binance ve Coinbase‘e menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açmalarıyla birlikte kripto şirketleri ile ABD’li regülatörler arasında gerilim de arttı. Son dönemlerde çok sayıda kripto şirketi, SEC başta olmak üzere mali düzenleyiciler tarafından çok sayıda soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Coinbase de bu süreçte çeşitli soruşturmalar ile karşı karşıya kalan kripto şirketleri arasında yer aldı.

Ardı ardına açılan davalar, piyasalarda kripto şirketlerinin ABD’den ayrılmayı gündemine aldıklarına yönelik spekülasyonların yapılmasına neden oldu. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in de yakın dönemde operasyonel faaliyetlerini başka bir ülkeye taşıyabileceği iddia ediliyordu. Ancak Coinbase CEO’su Brian Armstrong, yapılan spekülasyonlara son vererek şirketin şu anda ABD’den ayrılma ihtimalinin olmadığını belirtti.

Coinbase, ABD Pazarından Ayrılmayacak

Geçmişte kamuoyuna verdiği demeçlerde şirketin merkezini ABD’den başka bir ülkeye taşıyabileceğine yönelik ifadeler kullansa da Coinbase CEO’su Biran Armstrong’den konuya ilişkin geri adım geldi. Financial Times, 4  Ağustos tarihli bir haberinde SEC tarafından açılan dava ile birlikte ABD’li regülatörlerin radarına giren Coinbase’in şirket planlamasını ele aldı.

Financial Times’in haberine göre BD merkezli kripto para borsası Coinbase‘in CEO’su Brian Armstrong, düzenleyici belirsizlik nedeniyle ülkeden ayrılmayı düşünen diğer birçok kripto şirketinin aksine ABD pazarından ayrılmayı düşünmüyor. Haberde yer alan ifadelerde Armstrong’a göre şirketin ABD’den ayrılması şu anda olasılık dahilinde bile olmadığı belirtildi.

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