Sıcak Gelişme: Yeni Binance CEO’sunun İlk Açıklamaları

Hacim bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance geçtiğimiz hafta çok büyük olaylar yaşadı. ABD ile temiz sayfa açabilmek için anlaşan şirket şimdi yeni CEO’suyla yoluna devam ediyor. CZ daha önce de gerekirse görevi bırakabileceğini söylemiş ve aslında bugünlerin çok geçmeden geleceğini ima etmişti.

Binance CEO’su Açıklama

Yeni Binance CEO’su Richard Teng biraz önce ilk blog gönderisini yayınladı. 160 milyondan fazla kullanıcısı olan borsanın artık kurallara uyum noktasında çok daha titiz davranacağını açıklayan CEO geçmişten ders çıkaracağının da altını çizdi. Kripto şirketlerinin kurallara yeterince uyum sağlamadığı yıllarda Binance küresel ölçekte hızla büyüdü. Bu kuralsızlığın meyvelerini toplasa da günün sonunda geçmişteki hataların bedelinin ödetileceği de biliniyordu.

Richard şunları yazdı;

“Bu kuruluşun temel taşlarından biri her zaman inovasyonun kullanıcılara değer katması gerektiği fikri olmuştur. Bu ilkeyi hayata geçirmenin en iyi yolu insanların kullandığı ve değerli bulduğu sınıfının en iyisi ürünleri sürekli olarak sunmaktır. Binance’in yeni CEO’su olarak bu yolda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye kararlıyım. Finansal inovasyonda çığır açmaya devam ederken ürün mükemmelliğine olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.”

Fortune makalesindeyse kurumsal müşteri yüzdesini %20 seviyesine çıkararak borsayı bir finans markasına dönüştürmeyi hedeflediğini söylemişti.

Binance ve Yeni Süreç

Borsa sorunsuz biçimde faaliyetlerini sürdürüyor ve CZ bundan sonra gerektiği noktada sadece danışmanlık hizmeti verebilecek. Tüm yönetim kararları Richard ve ekibi tarafından alınsa da CZ en büyük hissedar olarak şirketin sahibi olmaya devam ediyor. Ayrıca borsa ABD’li denetçi tarafından sürekli izleneceği için uyum ekibinin eksiksiz çalışması gerekiyor.

Yeni CEO blog gönderisinde ayrıca şunları yazdı;