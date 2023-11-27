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Sıcak Gelişme: Yeni Binance CEO’sunun İlk Açıklamaları

Özet

  • Yeni Binance CEO’su Richard Teng ilk blog gönderisini paylaştı.
  • Teng kurumsal hizmetlerin işi içindeki payını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda Binance borsasının bir finans şirketine dönüşmesi için çabalayacak.
  • Binance açtığı temiz sayfanın ardından düzenli denetime tabi tutulacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Hacim bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance geçtiğimiz hafta çok büyük olaylar yaşadı. ABD ile temiz sayfa açabilmek için anlaşan şirket şimdi yeni CEO’suyla yoluna devam ediyor. CZ daha önce de gerekirse görevi bırakabileceğini söylemiş ve aslında bugünlerin çok geçmeden geleceğini ima etmişti.

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Binance CEO’su AçıklamaBinance ve Yeni Süreç

Binance CEO’su Açıklama

Yeni Binance CEO’su Richard Teng biraz önce ilk blog gönderisini yayınladı. 160 milyondan fazla kullanıcısı olan borsanın artık kurallara uyum noktasında çok daha titiz davranacağını açıklayan CEO geçmişten ders çıkaracağının da altını çizdi. Kripto şirketlerinin kurallara yeterince uyum sağlamadığı yıllarda Binance küresel ölçekte hızla büyüdü. Bu kuralsızlığın meyvelerini toplasa da günün sonunda geçmişteki hataların bedelinin ödetileceği de biliniyordu.

Richard şunları yazdı;

“Bu kuruluşun temel taşlarından biri her zaman inovasyonun kullanıcılara değer katması gerektiği fikri olmuştur. Bu ilkeyi hayata geçirmenin en iyi yolu insanların kullandığı ve değerli bulduğu sınıfının en iyisi ürünleri sürekli olarak sunmaktır. Binance’in yeni CEO’su olarak bu yolda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye kararlıyım. Finansal inovasyonda çığır açmaya devam ederken ürün mükemmelliğine olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.”

Fortune makalesindeyse kurumsal müşteri yüzdesini %20 seviyesine çıkararak borsayı bir finans markasına dönüştürmeyi hedeflediğini söylemişti.

Binance ve Yeni Süreç

Borsa sorunsuz biçimde faaliyetlerini sürdürüyor ve CZ bundan sonra gerektiği noktada sadece danışmanlık hizmeti verebilecek. Tüm yönetim kararları Richard ve ekibi tarafından alınsa da CZ en büyük hissedar olarak şirketin sahibi olmaya devam ediyor. Ayrıca borsa ABD’li denetçi tarafından sürekli izleneceği için uyum ekibinin eksiksiz çalışması gerekiyor.

Yeni CEO blog gönderisinde ayrıca şunları yazdı;

Binance’ın geçmişte yaşadığı zorlukları geride bıraktık ve aslında bugün hiç olmadığımız kadar güçlüyüz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Binance, uyum programını ve kültürünü güçlendirmek için doğru personeli işe almak ve elde tutmak dahil birçok adım attı. Sektör olarak, politika yapıcılarla iş birliği yapmaya her zamankinden daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Ancak o zaman kritik tüketici korumaları sağlarken inovasyonu teşvik edecek küresel olarak uyumlu bir düzenleyici çerçevenin geliştirilmesine etkili bir şekilde katkıda bulunabiliriz. Bu kritik çabada sektördeki meslektaşlarımla birlikte çalışmaya hevesliyim ve birlik olduğumuzda sesimizin daha gür çıkacağını biliyorum.

İlk kez 12 ay önce uygulandığından bu yana sürekli olarak geliştirdiğimiz rezerv kanıtı sistemimizden Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU) acil durum fonumuza kadar, platformumuzun bütünlüğü konusunda kendinizi güvende hissetmenizi sağlamaya kararlıyız.”

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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