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  •   Sıcak Gelişme: SEC Başkanı Kripto Paralarla İlgili Konuştu! ETF’leri Onaylayacak Mı?

Sıcak Gelişme: SEC Başkanı Kripto Paralarla İlgili Konuştu! ETF’leri Onaylayacak Mı?

Özet

  • Gensler kripto para sektörünün 'dolandırıcılık, sahtekarlık, iflas ve kara para aklama' ile dolu olduğunu söyledi.
  • SEC Başkanı önceki açıklamalarından pek farklı şeyler söylemedi.
  • Kriptoya öfkesi devam eden Gensler ETF konusuna da değinmedi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
20:02
25 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Gensler kripto paralarla tanıştığında bugün piyasada olan yatırımcıların çoğu Bitcoin’den habersizdir. 2018 yılında MIT’de verdiği derslerde Bitcoin ve blockchain’in ne kadar muhteşem olduğunu anlatan Gensler görevde kaldığı 3 yıl boyunca endüstriye kan kusturdu. XRP Coin davasındaki tavrı, haksız ETF retleri derken regülasyonlar konusunda adım atmaya hiç vakti olmadı.

İçerik Rehberi

SEC Başkanı ve Kripto Paralar

Gensler bugün 2023 Menkul Kıymetler Uygulama Forumu’nda yaptığı konuşmada kriptoya karşı yaklaşımının değişmediğini net sözlerle ifade etti. ETF onayları için iyimserlik arttığından dolayı SEC cephesinden gelecek her açıklama yakından takip ediliyor.

Kriptonun kabusu Gensler şunları söyledi;

Kripto para/varlık menkul kıymet piyasalarında, yatırımcıların ve ihraççıların menkul kıymet yasalarımızın korumalarını daha az hak ettiklerini gösteren hiçbir şey yok. Kongre 1933’te ya da 1934’te menkul kıymetler yasalarının yalnızca hisse senetleri ve tahviller için geçerli olduğunu söyleyebilirdi. Ancak Kongre menkul kıymet tanımına ‘yatırım sözleşmesi’ de dahil olmak üzere uzun bir liste dahil etti.”

Bu yatırım sözleşmesi tanımı esnetilmiş howey testi ile kripto paralarda pozitif sonuç veriyor. Gensler’ın ABD’ye kabul ettirmeye çalıştığı şey de budur.

“Bu alan dolandırıcılık, iflaslar ve kara para aklama ile dolu bir alandır. Bu alandaki pek çok kuruluş, Satoshi Nakamoto’nun white paper’ından önce yayınlanan düzenlemelerin kapsamı dışında faaliyet gösterdiklerini iddia etseler de iflas mahkemesinde ve özel anlaşmazlıklarını dava ederek yasaların korumasını aramaktan hiç çekinmiyorlar. Ve sakın beni kripto konusuna sokmayın bu son derece uyumsuz bir alan.”

Gensler’ın bu açıklamaları sırasında BTC 34.600 dolara inmiş olsa da bunların bir kısmının şahsi yorum olarak görülmesi yerinde olur. Nitekim Hinman da birçok konuda Gensler’ın tersini söylerken kurum gerekeni yaptı. Eğer şu an gereken şey ETF onayı vermekse Gensler’a rağmen bunu yapacaktır.

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