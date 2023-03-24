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Geçmişte bir çok şirketle karşı karşıya gelen ve bunlardan Ripple (XRP) ile olan davası yıllardır devam etmekte olan SEC kendisine yeni hedefler belirlemekten ve çalışmalar yapmaktan geri durmuyor. Geçtiğimiz günlerde önce SushiSwap’a mahkeme celbi gönderen ve ardından da Justin Sun’ı hedefine alan SEC’de başkan Gary Gensler yeni bir çalışmaya imza attı.

Gary Gensler Neyi Hedefliyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto şirketlerinin sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, dünyanın başka yerlerinde de faaliyet göstermesini zorlaştırma konusunda kararlı görünüyor. SEC başkanı Gary Gensler kripto piyasası karşıtı duruşuyla biliniyor ve onun liderliğinde ABD merkezli kripto işletmeleri son haftalarda yaptırımların gazabına uğradı. Son olarak Gensler, Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerinin menkul kıymet olduğunu söyleyerek kripto topluluğunun öfkesini üzerine çekti. Sektör ve SEC arasındaki çatışmanın özünde, kripto düzenlemesi konusunda netlik olmaması yatıyor.

Son bir gelişmede, Gensler’in Birleşik Krallık ve Kanada’daki meslektaşlarıyla kripto işletmeleri için ABD benzeri bir ortamın kopyalanması konusunda lobi yaptığı söyleniyor. Birleşik Krallık düzenleyici makamları önümüzdeki haftalarda kripto kısıtlamalarını sıkılaştırma konusunda bir duyuru hazırlarken, bu tartışmaların başarılı olduğu söyleniyor.

SEC İngiltere ve Kanada Düzenleyicilerini Etkiledi

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett’e göre, Gary Gensler ve SEC ekibi Kanada ve İngiltere’de bu yetki alanlarında daha sert kripto kuralları konusunda başarılı bir lobi faaliyeti yürüttü. Bu doğrultuda, İngiltere’de finansal piyasaları düzenleyen Finansal Davranış Otoritesi (FCA) de bu yönde bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

Gary Gensler ve SEC, kripto endüstrisini ABD ile aynı şekilde sıkıştırmak için İngiltere ve Kanadalı meslektaşlarına lobi yapıyor. FCA önümüzdeki haftalarda kısıtlamaların sıkılaştırılmasıyla ilgili bir duyuru hazırlarken, Kanada zaten sektöre karşı kapsamlı baskılar açıkladı.

Bu haber, SEC’in ABD merkezli kripto borsası Coinbase’e, listelenen kripto varlıklar ve stake hizmetleriyle ilgili şüpheler üzerine bir bildirim yayınlamasıyla aynı hafta geldi.