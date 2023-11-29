BINANCE

Sıcak Gelişme! Binance’ten 5 Altcoin İçin Yeni Açıklama

Özet

  • Binance 5 altcoin için yeni bir duyuru yaptı.
  • Duyuruda yeni işlem çiftleri tanıtıldı.
  • İlgili işlem çiftleri için tarihler de verildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Lider Bitcoin ve altcoin borsası Binance, kullanıcılarına gelişmiş alım satım fırsatları sunan beş yeni spot alım satım çifti sunmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, 30 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 11:00’dan itibaren BLUR/FDUSD, DYDX/TRY, SUPER/FDUSD, USTC/FDUSD ve USTC/TRY’nin dinamik dünyasına adım atabilecek.

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5 Altcoin İşlem Çifti İçin DetaylarBinance’in Listemeleri

5 Altcoin İşlem Çifti İçin Detaylar

Borsa tarafından yapılan açıklamada bu yeni alım satım çiftlerinin heyecan verici olasılıklara kapı açtığı vurgulandı. BLUR/FDUSD, DYDX/TRY, SUPER/FDUSD, USTC/FDUSD ve USTC/TRY’nin, farklı alım satım tercihlerine hitap etmek üzere özenle seçilmiş işlem çiftleri olduğu hatırlatıldı.

Kullanıcılara yönelik olarak farklı avantajlar da söz konusu. Buna göre borsa ek bir avantaj olarak, kullanıcıların bir sonraki duyuruya kadar FDUSD işlem çiftlerinde sıfır yapıcı ücretinden yararlanacaklarını belirtti. Bu adım, yatırımcıların bu ücretsiz dönem boyunca getirilerini en üst düzeye çıkarmaları için kazançlı bir fırsat sunacak.

Binance’in Listemeleri

Kripto para dünyasında Binance’in yeri hepimizin malumu. Özellikle borsa tarafından yapılan listelemelerde altcoin projeleri büyük destek görüyor. Bu durum beraberinde büyümeyi de getiriyor. Diğer taraftan borsanın delist ettiği kripto paralarda da önemli düşüşler söz konusu olabiliyor.

Borsa hemen her gün bir açıklama ile gelişmeleri haber verdiği için kripto para dünyasındaki yatırımcılar bu gelişmelere odaklanıp pozisyonlarını belirliyorlar. Bu durum aynı zamanda kripto para piyasasının dinamiklerinden faydalanma ve alım satım stratejilerini potansiyel olarak güçlendirme fırsatı da veriyor.

Kripto para piyasasının değişken doğasında hareket eden yatırımcıların borsa tarafından belirtilen tarih ve saate göre kendilerini konumlandırmaları gerekiyor. Zorlu bir dönemden geçen Binance’in her şeye rağmen çalışmalarına devam ettiğini de yapılan duyuruların devam etmesinden anlamış durumdayız.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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