Sıcak Gelişme: Binance CEO’sunun Zor Kararı Duyuruldu

Kripto para yatırımcılarının gündemini günlerdir meşgul eden Binance uzlaşısı piyasaları da hareketlendirdi. Kriptonun en göz önündeki figürlerinden CZ artık yok. Üstelik Şubat ayındaki mahkeme kararına kadar ABD’den ayrılmasına da izin verilmiyor. Bugünse Binance ABD borsası yeni bir duyuru paylaştı.

CZ ve Binance

Binance borsasının kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao bugün gelen duyuruya göre Binance US borsasındaki görevinden ayrıldı. Başkanlık görevini bırakan CZ’nin bunu yapması beklenmiyordu. Geçtiğimiz hafta açıklanan uzlaşı şartlarında Binance US yönetiminden ayrılmasını isteyen bir detay yoktu. Resmi duyuruda şunlar yazıyor;

“Bununla birlikte, CZ artık Binance olmadan hayatına devam ederken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmeye karar verdi ve oy haklarını devretti. Böylece onun şirketle bağlantısı sadece ekonomiktir. Binance US Norman Reed ve mevcut deneyimli yönetim ekibimiz tarafından yönetilmeye devam ediyor. Platformumuzu inşa etmeye ve büyütmeye devam edeceğiz”.

Üst düzey bir Hazine yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, Binance US’in kayıtlı bir işletme olduğu için uzlaşmanın parçası olmadığını söyledi. Yine de SEC ile devam eden mücadelesinde Binance şubesi birçok suçlamayla karşı karşıya.