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  •   Sıcak Gelişme: Binance 11’inci Rezerv Kanıtını Yayılandı

Sıcak Gelişme: Binance 11’inci Rezerv Kanıtını Yayılandı

Özet

  • Binance Ekim başında aldığı anlık görüntüyle son rezerv kanıtını yayınladı.
  • Kullanıcıların BTC varlıkları bir ay öncesine göre %0,12 artışla 588 bin oldu.
  • ETH varlıkları %1,6 düşüşle 3,83 milyon oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:57
5 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Hacim bakımından kral kripto para borsası Binance son rezerv kanıtını yayınladı. Peki varlıklardaki değişim ne yöndeydi? FTX çöküşüyle birlikte kripto para borsaları müşterilerinin tedirginliğini azaltmak için rezerv kanıtı raporları yayınlamaya başladı. Binance da buna öncülük eden borsalarda arasındaydı.

Kripto Borsaları Güvenilir Mi?

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX’in iflası büyük ses getirdi. Daha kötüsü müşterileri varlıklarının izinsiz biçimde kullanıldığı ortaya çıktı. Borsaya gönderilen kripto paraları internet sitesi arayüzünde müşterilerine varmış gibi gösteren FTX cüzdanda bunları tutmuyordu. Bunun yerine müşteri varlıklarıyla Alameda aracılığıyla yüksek riskli yatırımlar yapıyor lüks yaşantıları için bu varlıkları harcıyorlardı.

Bugünlerde hakim karşısında kendini aklamaya çalışan SBF yaklaşık 1 yıl önce müşterilerin borsada kimi zaman sentetik kripto paralar alıp sattığını itiraf etmişti. Tüm bu olanların ardından borsalar rezerv kanıtları yayınlayarak müşterilerinin kripto paralarının yerinde olduğunu ispatlamaya çalıştı.

Rezerv kanıtları müşterilerin bakiyelerinin yerinde olduğunu doğrulaması önemli bir adımdı. Ancak borsaların risk ve borçlarını ortaya çıkaracak detaylı mali tablo incelemelerinin olmayışı nedeniyle endişe sıfıra inmiş değil.

Binance Rezerv Kanıtı

Bugün Binance borsası 11’inci rezerv kanıtını yayınladı. 1 Ekim tarihinde alınan anlık görüntüye göre yatırımcıların BTC varlıkları %0,12 artışla 588 BTC seviyesine yükseldi. ETH varlıkları borsadan %1,6 oranında çıktı ve 3,83 milyon Ether’e geriledi. USDT bakiyesi ise %0,8 düşüşle 15,31 milyar dolara indi. USDT bakiyesindeki azalma alternatif stablecoinlerin kullanımına yönelik teşviklerle bağlantılı olabilir.

Yukarıdaki görsel son rezerv kanıtına göre müşteri varlıklarının 1:1 oranda cüzdanlarda tutulduğunu gösteriyor. ETH için bu oran %107,29 olurken BTC için %104,6 oranında.

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