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Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 27.700 doların altında bulunuyor ve ABD’nin kripto üstündeki baskısı sürüyor. Bugüne kadar gücünü inovasyona verdiği güçlü destekten alan ABD, Web3 alanının önemini henüz kavrayabilmiş değil. Ayrıca kripto kurallarına odaklanmak yerine ülkedeki şirketlerin kriptodan uzaklaşması için enerji harcıyor.

ABD Kripto Para Uyarısı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) personeli, ülkedeki şirketleri dijital varlık işlemlerinin takasından kaynaklanan risklere karşı dikkatli olmaları ve aktif olarak bundan uzaklaşmaları gerektiği konusu konusunda uyardı. CFTC‘nin Takas ve Risk Bölümü bugün tavsiye kararı yayınlayarak, bu tür işlemleri takas eden denetimli kuruluşlarındaki artışa yanıt olarak kriptoda ortaya çıkan risklere özel olarak odaklanılacağını söyledi.

Bu riskler arasında potansiyel çıkar çatışmaları, siber tehditlere karşı korumalar ve firmaların teslimat gerektiren işlemlerde dijital varlıkların fiziksel teslimatını nasıl yönettikleri yer alıyor. Ajansa göre şirketler kripto odaklı işlerde bu riskleri görmezden gelmemeli ve önlemlerini almalı.

SEC ve CFTC

Kripto konusunda iki kurum da daha fazla yetki için yarışıyor. Ancak ABD henüz kripto kurallarını yürürlüğe koymadığı için ikisi de kendi alanında olduğunu düşündüğü konularda bazı adımlar atıyor. SEC bu alandaki varlıkların BTC hariç tamamının yatırım sözleşmesi, menkul kıymet olduğunu söyleyerek buna göre hareket ediyor. Ancak CFTC altcoinlerin önemli kısmının emtia olduğunu söyleyerek BTC, ETH gibi varlıklar konusunda adımlar atıyor. Bu karmaşayı bitirecek şey ise ABD’nin net kripto kurallarını kongreden geçirmesi olacak.

CFTC’nin son hamlesi yakında bazı yaptırımların duyurulabileceğini gösteriyor. Düzenleyici kurumun uyarıları yaptırımların öncü sinyali olarak kabul ediliyor. Buna göre ülkede kripto odaklı türev yatırımı imkanı sunan şirketlere kısıtlamalar gelebilir.

Aralarında eski FTX ABD iştiraki LedgerX’in de bulunduğu bazı kripto firmaları, kurum tarafından denetlenen türev takas kuruluşları arasına katıldı. Ayrıca Binance konusundaki dava süreci de devam ediyor.

Borç tavanı tartışmalarından önce FTX çöküşüyle birlikte kripto paralar ülkedeki siyasilerin en önemli gündem maddelerinden biriydi. Temsilciler Meclisi başkanının geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre Haziran sonuna kadar en azından Stablecoinler konusunda net yasalar göreceğiz.