Henüz kapsamlı kripto para düzenlemeleri hayata geçirilmiş değil ancak ABD kurumları çalışmaya devam ediyor. Bazı suçların cezalandırılması için yeni yasalara ihtiyaç yok ve dolandırıcılık bunlardan biri. ABD Adalet Bakanlığının kısa süre önce yaptığı duyuru da bununla ilgiliydi.

ABD Kripto Para Tutuklaması

ABD Adalet Bakanlığı kısa süre önce kripto paraları kullanarak insanları dolandıran ve 10 milyon dolardan fazla kazanç elde eden baba oğlu tutukladığını açıkladı. Hugh ve Brandon Austin’in 20’den fazla mağduru 10 milyon doların üzerinde zarara uğrattığı tespit edildi. Suçlular kripto para birimiyle ilgili çeşitli hileli yatırım hizmetleri sunarak yatırım yapmak isteyenleri dolandırıyordu. Kripto kredi, token yatırımı ve daha birçok başlıkta cazip teklifler sunarak kurbanlarını ağlarına düşürüyorlardı.

ABD Savcısı Damian Williams şunları söyledi;

“Bu, kripto para ve dijital varlık ekosistemindeki dolandırıcılığa ışık tutmak için bu hafta duyurduğumuz üçüncü dava. İddia edildiği üzere, baba-oğul Hugh ve Brandon Austin ikilisi hem sofistike hem de acemi kripto para yatırımcılarını ciddi miktarda dolandırdılar. Kurbanlardan aldıkları parayı seyahat, lüks oteller ve lüks restoranlardan oluşan lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandılar. Ofisin savcılarının azmi sayesinde, Hugh Austin şu anda iddia edilen suçları nedeniyle ciddi cezai suçlamalarla karşı karşıya ve Brandon Austin zaten suçlu olduğunu kabul etti.”

HSI Sorumlu Özel Ajanı Ivan J. Arvelo şunları söyledi;

“Hugh ve Brandon Austin’in suçlanması, özellikle dijital ortamı etkileyen ve daha sonra ekonomimizin güvenliğini etkileyenler olmak üzere her türlü mali suça karışan kişileri engellemeye yönelik süregelen kararlılığımızı yansıtmaktadır. İddia edildiği üzere, bu sofistike dolandırıcılar dijital para biriminin yeni/az bilinirliğinden faydalanarak şüphelenmeyen yatırımcıları milyonlarca dolar dolandırmış ve bunu yasadışı faaliyetlerde bulunmak için bir kılıf olarak kullanmışlardır. HSI, New York Güney Bölgesi Karmaşık Dolandırıcılıklar ve Siber Suçlar Birimi’ndeki savcılık ekibini tereddütsüz destekleri için takdir etmektedir.”

Kripto Para Suçları

Bugün internette işlediğiniz tüm suçlar mevcut kanunlar kapsamında cezai işlemlere söz konusu oluyor. Örneğin Thodex kurucusu binlerce yılla yargılanıyor ve kriptoyla alakalı iş yapıyor olması onu ceza almaktan kurtaramayacak. Kriptonun gizlilik yönü dolandırıcıları cezbetse de on-chain’in izlenebilirliği adaletin gecikmeli de olsa tecelli etmesine yardımcı oluyor.

Şimdi baba 60 ve oğlu 20 yıl hapisle yargılanırken son davanın diğer dolandırıcılara ibret olması gerekiyor. Gelişen on-chain izleme araçları bugün ve geçmişte işlenen birçok suçun aydınlatılmasına gelecekte de yardım edecek.