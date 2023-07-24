Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme coin olan Shiba bugünlerde yeniden gündemde kendine yer buluyor. Kripto para projeleri için ortaklıklar, güncellemeler, yükseltmeler oldukça önemli fiyat katalizörleridir. Shiba Coin önümüzdeki günlerde büyük bir adım atacak ve güncel görünüm bize geleceğe dair önemli işaretler veriyor.

Shibarium Lansmanı

En talihsiz lansman tarihi bugün veya yarın olurdu herhalde. Neyse ki değil. Heyecanla beklenen Shibarium diğer Ethereum ölçeklendirme çözümlerine benzer bir alternatif olacak. Shiba Coin ekosisteminin daha da gelişebilmesi için oldukça önemli. Üstelik dolaylı yoldan Shiba yakımına da neden olacak. Testnet süreci devam ederken ağ büyük ilgi gördü ve ilginin en azından yarısının bile mainnet sonrası devam etmesinin oldukça pozitif sonuçları olabilir.

Eğer meme coinlerden bahsediyorsak Dogecoin dahil tüm alternatifler artık Shiba Coin’in yolunu izlemek zorunda. Meme coin kralı Doge Chain ile bir şeyler hayal ederken bugün Shiba ekibi tüm meme coinlerin hayalini gerçekleştiriyor.

24 Temmuz’da SHIB pazarlama ekibi üyesi olan LucieShib, Twitter aracılığıyla Shibarium mainnet lansmanının hızlandırıldığını açıkladı. Muhtemelen Fed toplantısından sonra piyasalar eğer durulursa hızla lansman tarihinin açıklandığını göreceğiz. Shiba Coin ekibi bunu gerçek bir fiyat katalizörü olarak değerlendirmek için en doğru zamanı bekliyor olmalı.

Shiba Coin Yorum

Shiba Inu yatırımcıları, Shibarium lansman tarihi giderek daha belirsiz hale geldikçe daha az işlem hacmi gerçekleştiriyorlar. On-chain veriler, piyasaların 14 Temmuz’daki XRP zaferine tepki göstermesinden bu yana Transfer Edilen toplam SHIB Token sayısının keskin bir düşüş içinde olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki Cryptoquant grafiğinde gösterildiği üzere, 14 Temmuz ve 24 Temmuz tarihleri arasında Transfer Edilen SHIB Tokenları %89 oranında düşerek 11,5 trilyondan 1,3 trilyon SHIB’e gerilemiştir.

Shiba Inu’nun fiyatının, Transfer Edilen Token’lardaki bu düşüş döneminde marjinal bir düşüş eğilimi göstermesi şaşırtıcı değildir. Genellikle büyük ağ güncellemelerini çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, bu düşüş Shibarium ana ağı başarıyla başlatılana kadar devam edebilir.

Santiment tarafından derlenen verilere göre, Shiba Inu işlem aktivitesindeki düşüş, fiyat volatilitesinin büyük ölçüde düşmesine neden oldu.

Haberlerden bağımsız olarak aşılması gerekilen kritik hedef 0,000008 dolarda bulunuyor. Eğer bu bölge aşılırsa muhtemelen 2 şeyden biri olmuştur. Ya Bitcoin tekrar 32.000 bandına koşuyordur ya da kral kriptoda büyük bir düşüş olmadan Shibarium lansman günü resmen açıklanmıştır. Ardından fiyatın yeniden 1 sıfır daha silmesi gerekecek.