X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Shiba Neden Yükseliyor? Shiba Coin Yorumları!

Bugün SHIB yatırımcılarının yüzü gülüyor. Peki ya yarın? Kritik seviyeleri ve devam eden yükselişin sebebini ele alıyoruz.
22:34
21 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük ikinci meme token bugün fiyatından bir sıfır attı ve yeniden 0,00001 dolar seviyesine yükseldi. Peki yükselişin sebebi neydi? Kripto para piyasalarında hafta sonu itibariyle toparlanma başladı. Bazı altcoinler genel piyasadan daha ciddi kazanımlar elde etti. Peki Shib için kritik seviyeler hangileri?

Shiba Neden Yükseliyor?

SHIB yazı hazırlandığı sırada 0,00001108 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Popüler meme token son 24 saatte %38 oranında artış yaşadı. Piyasa değeri 6 milyar doları yeniden aşan SHIB, en büyük 14 kripto para arasına girdi. Günlük işlem hacmi ise fiyattaki dalgalanmanın bir sonucu olarak %300 artışla 1,16 milyar dolara ulaştı.

Bugün saat 11:00 itibariyle başlayan ralli, Bitcoin’in yeniden 21.000 doların üzerinde kalıcılık elde etmesiyle ciddi miktarda destek buldu. BTC borsaların açılmasıyla 21.700 dolara ulaştı ve bu süre zarfından fiyatından 1 sıfır daha atan Shiba Coin 0,00001119 dolara ulaşarak günlü zirvesini şimdilik işaretledi.

Öte yandan en büyük 100 Ethereum balinasının en büyük üçüncü birikimi olan SHIB, büyük cüzdanlardan da yeterli ilgiyi görüyor.

Shiba Coin Yorumları!

Ethereum ağındaki bir cüzdan yeterince yüksek bir ortalama kripto değerine sahip olduğunda, bu cüzdan “balina” olarak adlandırılır. Bu balinalar genellikle portföylerini çeşitlendirerek farklı türde kripto para birimlerine yatırım yaparlar. Ethereum balinaları arasındaki en büyük varlık USDC iken, ikinci en yüksek kripto para (eskiden USDT) şimdi SHIB oldu. Daha küçük, daha sıradan yatırımcılar bazen daha deneyimli bireylerin kendi stratejilerine güvenerek onları taklit eder. Balinaların yeniden SHIB birikimlerini artırmaya başlaması fiyatın yükselişine devam edebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Balinalar paylarını satın aldıktan sonra fiyat yükselmeye devam ettiğinden, SHIB popülaritesi için büyük bir canlanma olabilir.

Aşılan 0,00001076 direncinin üzerinde devam eden satın alımlar pozitif görünümü destekler ve ikinci hedef 0,00001250 dolar olacaktır. Bollinger bandının üst limiti 0,000011 ve alt limit 0,000009 dolar seviyelerindedir. Direncin altında kapanışlar 0,000009 dolara yeni bir düşüşü beraberinde getirebilir. Özellikle Bitcoin’in ilerleyen saatlerdeki performansı kritik öneme sahip olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
SHIB ve Dogecoin Yorumları: Balinalar Yeniden Bu Meme Token’a Yöneldi!
SHIB ve Dogecoin Yorumları: Balinalar Yeniden Bu Meme Token’a Yöneldi!
Bu Kripto Para İçin Projenin Başından Önemli Açıklamalar Geldi!
Bu Kripto Para İçin Projenin Başından Önemli Açıklamalar Geldi!
Meme Token’lar DOGE ve Shiba’da Son Durum!
Meme Token’lar DOGE ve Shiba’da Son Durum!
Büyük DOGE İddiası: “Bu Seviyeyi Görmezse YouTube Kanalımı Kapatırım!”
Büyük DOGE İddiası: “Bu Seviyeyi Görmezse YouTube Kanalımı Kapatırım!”
Bu Altcoini Satmak İstiyorlar! Dikkat Çekici Veriler!
Bu Altcoini Satmak İstiyorlar! Dikkat Çekici Veriler!
Shiba Coin Yorum! Ne Kadar SHIB Token Yakıldı?
Shiba Coin Yorum! Ne Kadar SHIB Token Yakıldı?
Ünlü Analistten Kehanet Gibi Shiba Yorumu!
Ünlü Analistten Kehanet Gibi Shiba Yorumu!
DOGE ve Shiba’da Son Durum: Düşüşler Derinleşiyor!
DOGE ve Shiba’da Son Durum: Düşüşler Derinleşiyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi! Erken Dönemin Avantajları!
Meta CEO’su Zuckerberg Duyurdu: Instagram Hikayelerinde NFT Testleri Başlıyor!
Dünyaca Ünlü Şirketten Kripto Alanında Büyük Yatırım!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022