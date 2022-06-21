Bugün SHIB yatırımcılarının yüzü gülüyor. Peki ya yarın? Kritik seviyeleri ve devam eden yükselişin sebebini ele alıyoruz.

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En büyük ikinci meme token bugün fiyatından bir sıfır attı ve yeniden 0,00001 dolar seviyesine yükseldi. Peki yükselişin sebebi neydi? Kripto para piyasalarında hafta sonu itibariyle toparlanma başladı. Bazı altcoinler genel piyasadan daha ciddi kazanımlar elde etti. Peki Shib için kritik seviyeler hangileri?

Shiba Neden Yükseliyor?

SHIB yazı hazırlandığı sırada 0,00001108 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Popüler meme token son 24 saatte %38 oranında artış yaşadı. Piyasa değeri 6 milyar doları yeniden aşan SHIB, en büyük 14 kripto para arasına girdi. Günlük işlem hacmi ise fiyattaki dalgalanmanın bir sonucu olarak %300 artışla 1,16 milyar dolara ulaştı.

Bugün saat 11:00 itibariyle başlayan ralli, Bitcoin’in yeniden 21.000 doların üzerinde kalıcılık elde etmesiyle ciddi miktarda destek buldu. BTC borsaların açılmasıyla 21.700 dolara ulaştı ve bu süre zarfından fiyatından 1 sıfır daha atan Shiba Coin 0,00001119 dolara ulaşarak günlü zirvesini şimdilik işaretledi.

Öte yandan en büyük 100 Ethereum balinasının en büyük üçüncü birikimi olan SHIB, büyük cüzdanlardan da yeterli ilgiyi görüyor.

Shiba Coin Yorumları!

Ethereum ağındaki bir cüzdan yeterince yüksek bir ortalama kripto değerine sahip olduğunda, bu cüzdan “balina” olarak adlandırılır. Bu balinalar genellikle portföylerini çeşitlendirerek farklı türde kripto para birimlerine yatırım yaparlar. Ethereum balinaları arasındaki en büyük varlık USDC iken, ikinci en yüksek kripto para (eskiden USDT) şimdi SHIB oldu. Daha küçük, daha sıradan yatırımcılar bazen daha deneyimli bireylerin kendi stratejilerine güvenerek onları taklit eder. Balinaların yeniden SHIB birikimlerini artırmaya başlaması fiyatın yükselişine devam edebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Balinalar paylarını satın aldıktan sonra fiyat yükselmeye devam ettiğinden, SHIB popülaritesi için büyük bir canlanma olabilir.

Aşılan 0,00001076 direncinin üzerinde devam eden satın alımlar pozitif görünümü destekler ve ikinci hedef 0,00001250 dolar olacaktır. Bollinger bandının üst limiti 0,000011 ve alt limit 0,000009 dolar seviyelerindedir. Direncin altında kapanışlar 0,000009 dolara yeni bir düşüşü beraberinde getirebilir. Özellikle Bitcoin’in ilerleyen saatlerdeki performansı kritik öneme sahip olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.