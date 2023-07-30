Kripto para piyasalarındaki en değerli ikinci meme coin olsa da alanında son derece başarılı. Hatta birçok yönden Dogecoin’in de ötesine geçtiğini söyleyebiliriz. Kendi ekosistemini inşa noktasında başarılı adımlar atan Shiba Coin şimdi daha büyük bir adımın arifesinde yükselişe geçti.

Shiba Coin Yorum

14 günlük zorlu bir mücadelenin ardından Shiba Inu (SHIB) fiyatı 28 Temmuz Cuma günü 0,0000080 doların üstüne çıktı. On-chain veriler SHIB fiyatında sürekli bir kırılmayı destekleyebilecek çok sayıda yükseliş sinyali ortaya koyuyor. Shiba Inu (SHIB) fiyatının arkasındaki heyecan elbette Shibarium beklentisinden besleniyor.

Lansman tarihindeki belirsizlik umutları zayıflatsa da en son Ethereum-Shibarium köprü ürününe ilişkin ilerleme güncellemelerinin ardından sosyal hacim arttı. Sosyal medyadaki hareketlilik meme coinler için çoğu zaman yükselişi tetikler ve yine aynısı oldu. Yazı hazırlandığı sırada 0,0000084 doların üzerinde bulunan fiyat güne yaklaşık %4 artışla devam ediyor.

Shiba Inu (SHIB) Grafik Yorum

Son birkaç aydır merakla beklenen Shibarium ürün lansmanı medyada büyük yankı uyandırdı. Shiba Inu, Pazarlama Uzmanı Lucie, 26 Temmuz’da “Shibarium Beta Köprüsü’nün halka açık testler için yayına girdiğini” duyurdu. Öte yandan Santiment’e göre, Shiba Inu borsa arzı Temmuz 2023’te son 2 yılın en düşük seviyesi olan 83 trilyona geriledi. Borsalardaki hacmin gerilemesi daha az satış baskısına işaret ettiği için fiyat açısından pozitiftir.

Şimdilik Shiba Coin boğalarının aşması gereken kritik direnç 0,000009 dolarda bulunuyor. Burada 270 trilyon SHIB token satın alan 368.000 yatırımcı boğalar için zorlayıcı olabilir. Öte yandan eğer ana lansmanla alakalı belirsizlik ortadan kalkar ve Bitcoin bir miktar toparlanırsa fiyat yeniden 1 sıfırdan kurtulabilir.

Shiba Inu için açığa satış yapanlar fiyatı 0,000008 doların altına çekmek ve orada tutmak için mücadele verecek. Başarılı olurlarsa sonraki hedefleri 0,000007 ve 0,000006 dolar olacak gibi görünüyor.

Bitcoin neredeyse sabit kalmaya devam ediyor. Yazı hazırlandığı sırada BTC 29.287 dolardan alıcı buluyor ve düne göre neredeyse hiç hareket etmedi. Fiyat grafiği adeta stablecoin grafiklerini andırıyor.