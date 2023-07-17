Kripto para sektörü çok hareketli bir dönemden geçiyor ve meme tokenlar da bu dönemde önemli rol oynuyor. Dogecoin‘in (DOGE) kopyası Shiba Inu‘nun (SHIB) bir anda piyasanın en büyük oyuncularından birisi haline geldiği düşünüldüğünde de piyasaya yeni yeni çıkmaya başlayan kopya meme tokenların şansının göz ardı edilemeyeceği söylenebilir.

Yeni Meme Token Furyası

Yeni bir meme token olan PEPE, daha eski Shiba Inu ve Dogecoin’in yükselişini kısa süreliğine ciddi bir farkla geride bırakmıştı. Bunun devamında da birçok meme token ortaya çıktı ve oluşan FOMO, bunların bazılarına yararken bazıları sadece tuzak olarak kaldı.

Şimdi ise Shiba Memu (SHMU) isimli bir kopya meme token ortalığı kasıp kavuruyor gibi gözüküyor. Söz konusu meme token, bir anda ciddi bir popülerlik elde etti. SHMU token ön satışına üç haftadan kısa bir sürede 902.000 dolardan fazla para akışı olduğu görülüyor ve bu durum aslında popülerliğin bir sebebini gözler önüne seriyor.

SHMU fiyatı ise mevcut token stratejisi sayesinde artmaya devam ediyor. Token satış süreci boyunca gelen talebe bağlı olarak artan satış fiyatı an itibarıyla 0,0138 dolara kadar gelinmesini sağladı. Şimdiye kadar 31.056.884 adet tokenın satıldığı görülüyor ve bu satışlar hem ETH hem de BSC ağı üzerinden yapılabiliyor.

Shiba Memu tam olarak ne vaat ediyor ve nasıl bu kadar fon topladı? Aslında projenin SHIB’in yapay zeka odaklı versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Yapay zeka teknolojisinden yararlanacağı iddia edilen SHMU, kendi pazarlama stratejilerini de bu kapsamda oluşturdu. Önde gelen sosyal medya platformlarında ciddi bir reklam kampanyası başlatan SHMU, buna rağmen tamamen boş çıkabilir.

Shiba Memu Yatırımı Öncesi Dikkat

Daha önce de çok sükse yapan ön satış projelerinin bir anda çöktüğü görülmüş ve rug pull benzeri durumlar yaşanmıştı. Rug pull olmasa bile başarısız stratejiler başarılı projeleri dibe çekebiliyor. Bu da yatırımcılara her zaman her yatırımda risk olduğunu hatırlatıyor. SHIB için de benzer bir durum söz konusu ve yatırımcıların kesinlikle kendi araştırmalarını yapmaları öneriliyor.