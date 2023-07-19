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Kripto alanında meme tokenleri yatırımcıların ve meraklıların dikkatini çekerek önemli bir popülerlik kazanmış durumda. Shiba Inu (SHIB) gibi bazı meme tokenlarını çevreleyen heyecanın azaldığı ancak DigiToads’un (TOADS) ilgi çekme potansiyeliyle ortaya çıktığı iddia ediliyor. Meme kültürünün cazibesini pratik fayda ile birleştiren DigiToads, iddialara göre erken yatırımcıların dikkatini çekti ve tam potansiyelini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Ekibin açıklamasına göre DigiToads, yüksek Web3 özelliklerini bir araya getirerek kendisini diğer meme tokenlarından ayırmakta. İddialara göre dikkat çeken özelliklerinden biri, blok zinciri alanında önemli bir ilgi gören bir konsept olan TOADS ticaret yarışmasını uygulamak. Bu yenilikçi yaklaşım, TOADS’ı yatırım yapılacak yeni kripto olarak yansıtmak için eğlence ve kârlılık unsurlarını bir araya getirerek yatırımcıları cezbetmeyi hedefliyor.

DigiToads (TOADS) Çeşitli Kullanım Örnekleri

DigiToads’un kripto alanına girmesinin, yatırımcıları farklı yatırım fırsatlarıyla heyecanlandırdığı iddia ediliyor. Blok zinciri teknolojisi ve yenilikçi Web3 özelliklerinin birleşimi, TOADS’ı tüm yatırımcılar için ilginç bir DeFi token haline getiriyor olabilir. Bu özelliklerden biri, iddialara göre, eski ve yeni yatırımcıların mevcut 12 Platin TOADS Hazinesinden herhangi birini kazanmak için rekabet etmelerine olanak tanıyan TOADS ticaret yarışması. Sezon sonunda kazanan olarak ortaya çıkan herhangi bir oyuncu, hazineden elde edilen kârın %10’u ile ödüllendirilir.

Ekibin açıklamasına göre kripto oyunlarından kazanmak isteyen kullanıcılar DigiToads’un oyna-kazan (P2E) oyununa katılabilir. Oyun ortamı, oyuncuların kendi aralarında rekabet etmelerini sağlamak için tasarlandı. Liderlik tablosunun ilk %25’ine giren oyuncular sezon sonunda TOADS tokenleri ile ödüllendirilir. Oyuncular, şirket içi DeFi tokenını kullanarak eğitim ekipmanı veya gıda maddeleri edinerek DigiToads’larının gücünü artırabilirler. DigiToads P2E oyununa yatırım yapan oyuncular, eğlenirken düzenli bir gelir akışı elde edebilirler.

Ekibin iddiasına göre DigiToads’un bir başka ilgi çekici yönü de stake havuzu. Platform, Non-fungible token (NFT) sahiplerinin pasif gelir karşılığında NFT’lerini kilitlemelerine olanak tanır. Yalnızca 3500 benzersiz NFT basılmış olsa da, DigiToads NFT’leri, dolaşımdaki sınırlı sayıda NFT göz önüne alındığında en popüler NFT’lerden biri haline gelmeyi hedefliyor. Bu özellik ekibin açıklamasına gör esadece NFT sahiplerini DigiToads ekosistemine aktif olarak katılmaya teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda onlara NFT varlıklarını uzun süre tutmaları için bir teşvik sağlar ve potansiyel olarak NFT’lerin değerini artırabilir.

Ekibin açıklamasına göre DigiToads, tokenı değerli tutmak için deflasyon mekanizmasını kullanır. DigiToads, sınırsız token arzından kaynaklanan enflasyonla mücadele etmek için benzersiz bir yaklaşım benimseyerek birçok meme token arasında öne çıkmayı hedefliyor. TOADS tokenlarının bir kısmı, düzenli token yakımları yoluyla dolaşımdan kalıcı olarak kaldırılarak zaman içinde toplam arz azaltılır. Bu deflasyonist özellik, iddialara göre tokena bir kıtlık unsuru ekleyerek potansiyel olarak değerini artırır ve onu aşırı enflasyonun tuzaklarından korur.

Ekibin açıklamasına göre DigiToads’un yinelenen başarılarından biri de ön satışı. DigiToads‘un ön satışı şu anda 9. aşama ön satışında 6,1 milyon doların üzerinde fon topladı.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu, kripto topluluğunda büyük ilgi ve heyecan uyandıran bir kripto para birimidir. SHIB, Ağustos 2020’de merkezi olmayan topluluk oluşturma ve tokenomik alanında bir deney olarak başlatılmıştır. Shiba Inu köpek ırkını çevreleyen popüler meme kültüründen ve Dogecoin (DOGE) gibi diğer meme tokenlarından esinlenilmiştir. Shiba Inu topluluğu, Elon Musk’ın altında popülerlik kazanan şirket içi para birimi SHIB tarafından desteklenmektedir.

İddialara göre Shiba Inu tarafından kazanılan çok sayıda kullanıcıya rağmen, token hype’ı, fayda ve geliştirme eksikliği de dahil olmak üzere önemli nedenlerden dolayı durakladı. Kripto para biriminde, herhangi bir kripto varlığının uzun vadeli başarısı, pratik faydasına veya net değer önerisine bağlıdır. SHIB, spekülatif bir varlık olmanın ötesinde önemli bir fayda sağlamadığı için zarar görmüş olarak iddia ediliyor.

Sonuç

DigiToads, iddialara göre, tüm kripto meraklılarına hitap eden yüksek Web3 özellikleri içeren, önemli bir faydaya sahip bir meme token. Bu özellikler bir araya gelerek DigiToads ekosistemini eğlenceli, kârlı ve ölçeklenebilir hale getiriyor olabilir. Shiba Inu’nun bocaladığı bir dönemde DigiToads, erken yatırımcıların dikkatini çeken ve sürekli gelişen kripto para dünyasında heyecan verici bir fırsat sunan ilgi çekici bir alternatif olarak iddia ediliyor. Ekibin iddiasına göre devam eden DigiToads ön satışına katılarak yatırımcılar, sınırsız arzı göz önünde bulundurarak NFT’leri en popüler NFT’ler arasında yükselmeye çalışırken DigiToads NFT’lerinde erken yatırımcı olabilirler.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.