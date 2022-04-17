Shiba Inu, bu hafta pek çok kripto para biriminden daha iyi performans göstererek %7'lik bir artış kaydetti. Peki SHIB, neden daha fazla artış yaşayabilir?

Popüler şaka para birimi Shiba Inu (SHIB) fiyatı, değişken piyasa koşullarına rağmen yükselmeyi başardı ve bu hafta kripto piyasasının büyük bir kısmından daha iyi performans gösterdi.

Shiba Inu’nun Metaverse‘de güçlü arazi satışları, Robinhood listelemesi, balina birikimi ve daha fazlası bu hafta SHIB fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Öte yandan yakın tarihli bir güncellemede, Shiba Inu’nun sanal dünyasında bir arazi müzayede etkinliği sona erdi ve bir sonraki aşamasına geçildi.

Shiba Inu “Holder Etkinliği”ni Başlattı

SHIB’nin 72 saatlik satış etkinliği, popüler şaka para birimi Shiba Inu fiyatının hype’lanmasına neden oldu. Öyle ki lider kripto para birimi Bitcoin ve diğerleri düşüşler yaşamaya devam ederken Shiba Inu tokeni son 7 günde %7’in üzerinde artış kaydetmeyi başardı.

SHIB‘nin Metaverse’inde ilk teklif verme olayı sona erdiğinde, ekip arazi satışı için ikinci aşamayı duyururken bu etkinliği de “Holder Event” olarak adlandırdı.

İlk etkinlik sırasında satın alınmayan araziler, doğrudan LEASH veya SHIBOSHI sahiplerinin kullanımına sunulacaktır. Öte yandan SHIB, bu etkinliğin sabit fiyatlarla ve yedi gün boyunca devam edeceğini belirtti.

Raporlara göre, SHIB’nin Diamond Teeth katmanındaki bir arazi parçası için verilen en yüksek teklif, yaklaşık 6.5 Ethereum yani yaklaşık 20.000 dolara olarak kaydedildi.

ETH Balinaları Hala Shiba Inu Satın Alıyor

Bunlara ek olarak Ethereum (ETH) balinaları hala popüler şaka para birimini biriktirmeye devam ediyor. Öyle ki “BlueWhale0073” adlı bir ETH balinası, yakın zamanda 5,7 milyon dolar değerinde 237 milyardan fazla Shib tokeni satın aldı.

Bu son alımlar, tokeni, son 24 saat içinde En Büyük ETH cüzdanları tarafından satın alınan ilk 10 kripto para listesine de yerleştirdi. Bunlara ek olarak en iyi Ethereum balinaları, 1,3 milyar dolar değerinde Shiba Inu token’ını elinde tutmaya devam ediyor.