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  •   Shiba Coin (SHIB) Yorumları – Shiba Ne Kadar ve Bu Listeleme SHIB Fiyatını Nasıl Etkiler?

Shiba Coin (SHIB) Yorumları – Shiba Ne Kadar ve Bu Listeleme SHIB Fiyatını Nasıl Etkiler?

Özet

  • DOGE rakibi SHIB, son 7 günde kızıla boyandı.
  • SHIB, sert düşüş yaşarken ekosistem ise büyümeye devam ediyor.
  • SHIB'in ekosistem tokenı BONE ise yakında yeni bir listelenme elde edecek.
15:30
9 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, açılan menkul kıymet davaları ile sarsılırken altcoinler bundan en sert etkilenenler arasında oldu. Bitcoin (BTC) sert düşüş yaşayıp geri toparlarken, bazı altcoinler bu kadar şanslı olamadı. Özellikle meme token furyasının azalması ile gözden düşmeye başlayan Shiba Inu (SHIB), son 30 günde %10 ve üzeri kayıp yaşayanlardan birisi oldu. Peki Shiba Coin (SHIB) yorumları tam olarak neye işaret ediyor? SHIB ne kadar?

Shiba Coin (SHIB) Yorumları

SHIB Coin, son 30 günde %11, son 14 günde %6,8, son 7 günde ise %6,6 düşüş yaşadı. Bu da SHIB kayıplarının büyük bir kısmının son hafta içerisinde gerçekleştiğini gösteriyor. 1 yılda %25 gerileyen SHIB, rakibi Dogecoin‘e (DOGE) göre ise 2 kat daha fazla değer kaybı yaşamış.

SHIB yorumlarına bakıldığında aslında ufukta yeni bir gelişme olduğu görülüyor. Shiba Inu ekosisteminin yönetişim tokenı olan Bone ShibaSwap (BONE), yeni bir gelişme ile gündemde. Görünüşe göre BONE, Yeni Zelanda ve Avustralya merkezli kripto para borsası Swyftx üzerinde listelenecek.

BONE İçin Yeni Haberler

Swyftx kripto para borsası kısa süre önce sıradaki token listelemeleri konusunda bir anket yayınladı. Ankette, Alchemy Pay (ACH) ve Bone ShibaSwap (BONE) rakip olarak yer aldı. Borsa, yatırımcıların görüşlerini paylaşmalarını isterken şimdiye kadar elde edilen sonuçlar, ezici bir BONE üstünlüğüne işaret ediyor. BONE, %88,2 oy üstünlüğünü elde etti ve bunun yakın zamanda geçilmesi mümkün gözükmüyor.

Aslında BONE kısa süre önce benzer bir durum yaşadı. Unocoin, geçtiğimiz ay bir anket yayınladı ve topluluğu PEPE, FLOKI, BONE ve diğerleri arasında seçim yapmaya zorladı. Ankette üstünlüğü ise BONE aldı ve %74 gibi bir üstünlük görüldü.

SHIB ekosistemine bağlı her bir token, SHIB fiyatı için olumlu etki yaratabilir. Buna ek olarak Shiba Inu ödemelerinde de yeni bir adım atıldı. Binance Pay, LATAM merkezli Credencial Payments ile ortaklık imzaladı ve bu ortaklık kapsamında kullanılar SHIB ile ödeme seçeneğine de sahip olacaklar ve SHIB kullanımı genel olarak artış yaşayabilir.

SHIB fiyatı için bu gelişmelerin zincirleme bir etki yaratması beklenebilir.

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