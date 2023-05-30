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2021 yılında büyük bir çıkış yapan Shiba Coin ilk defa ayı piyasalarıyla karşılaştı ve fiyat ciddi darbe aldı. Yine de piyasaların kötü olduğu dönemde ürün geliştirme çabaları devam etti. Son hamleleri borsalardaki arzı da etkileyebileceği için Shiba Coin fiyatını yukarı çekebilir. Peki Shiba Coin yatırımcıları için sırada ne var?

Shiba Coin Cüzdanı

Shiba Inu (SHIB) fiyatı, 24 Mayıs’ta bir ayın en düşük seviyesi olan 0,0000084 dolara düştükten sonra yaklaşık %5 oranında yükseldi. On-chain verilere göre SHIB yatırımcıları tokenlerini borsalardan çekmeye başladı. Bu arz sıkışıklığı önümüzdeki günlerde bir fiyat rallisini tetikleyebilir. Eğer borsalarda daha az Shiba Coin varsa bu satış baskısını da hafifletecektir.

İlerleyen saatlerde Shiba Inu (SHIB), İsviçre merkezli bir blockchain firması olan Tangem ile iş birliği içinde geliştirilen ve merakla beklenen yerel soğuk cüzdanı piyasaya sürecek. Paydaşlar bunun Shiba Inu’nun küresel çapta benimsenmesini hızlandıracağını ve SHIB sahipleri arasında merkezi olmayan cüzdan kullanımını artıracağını söylüyor.

Shiba Coin Fiyatı Yorum

Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları, yaklaşan soğuk cüzdan lansmanı için hazırlık olarak borsadaki varlıklarını taşıyor. Borsalardaki toplam SHIB Bakiyesinin 16 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri arasında 92 milyar azaldığını görüyoruz. Tipik olarak, Borsalardaki Denge geçici de olsa önemli ölçüde azaldığında, piyasalarda göreceli bir kıtlığa neden olur. Bu göreceli kıtlık genellikle bir fiyat artışını tetikler.

Peki diğer on-chain veriler bize ne anlatıyor. Aktif Adresler (7D) metriği, yedi günlük bir süre boyunca bir ağ üzerinde etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısını özetler. Burada da düzenli bir artış olduğunu görüyoruz. Bu bize ekosistemdeki ürün ve hizmetlere ilginin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Fayda üretimi ve fiyat doğru orantılı hareket eder.

Eğer borsalardaki arz azalmaya devam eder ve ağ katılımcıları bu yörüngede kalırsa SHIB başka bir boğa rallisine girebilir. Olası senaryo önümüzdeki günlerde 0,000011 dolar tepesinin ziyaret edilebileceği yönünde. Ancak ilk olarak 0,0000095 dolar direncinin güçlü biçimde aşılması gerekiyor.

Genel piyasa düşüşü bugünlerde sürpriz olmayacaktır. Haftanın makro ekonomik gündemi son derece yoğun. Bu senaryoda Shiba Coin yatırımcıları satışa yönelirse 0,0000085 dolar desteği kritik öneme sahip olacak. Altındaki kapanışlar çift haneli kayıplar doğurabilir.