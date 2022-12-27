Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Shiba, AVAX Değil Bu Altcoin Ralli Yapacak! 4 Kripto İçin Sert Düşüş Uyarısı!

Shiba, AVAX Değil Bu Altcoin Ralli Yapacak! 4 Kripto İçin Sert Düşüş Uyarısı!

Seneye 1 altcoin fiyatını ciddi anlamda artırırken 4 popüler kripto para ciddi düşüşler yaşayabilir.
21:02
27 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılına dair birçok analist beklentilerini paylaşıyor hatta dün akşam Rusya’dan Medvedev bile 10 kehanet açıkladı. Çok sayıda yatırımcı tarafından izlenen popüler bir kripto analisti ise 4 kripto para paylaştı. Bunların 2023 yılında ciddi ralliler yapabileceğinden bahsetti. Peki gerekçesi neydi? Bu altcoinleri özel kulan şey ne?

2023 Altcoin Hedefleri

Popüler bir kripto stratejisti, Litecoin‘in önümüzdeki yıl yaşanacak halving öncesinde destansı bir ralli yapacağını söyledi. Rekt Capital takma isminin kullanan analist yüz binlerce yatırımcı tarafından takip ediliyor. Analiste göre LTC geçmişte 2019 yılında yaptığına benzer bir hareket yapıyor. Buna göre önümüzdeki aylarda fiyatını rahatlıkla katlayabilir.

“LTC en son Ağustos 2019’da (mavi) Litecoin Yarılanmasından önce yeşil tarihsel birikim alanının üzerinde aylık bir kapanış gerçekleştirdiğinde kazanımlarını artırdı. LTC, yarılanma (halving) olayından hemen önce zirveye çıkmak için turuncu dirence doğru yükseldi.”

Analistin grafiğine göre, Litecoin yazı hazırlandığı sıradaki fiyatından yaklaşık %70 oranında yükselerek 120 dolara doğru bir ralli başlatabilir.

Bir sonraki Litecoin halving’i 2023 yılının temmuz ayında veya buna yakın bir tarihte gerçekleşecek. Bitcoin halving’inin ise 2024 yılının 18 Nisan veya buna yakın bir tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

3 Altcoine Dikkat

Ethereum’un yerel kripto parası Ether’i inceleyen Rekt önde gelen akıllı sözleşme platformunun aylık grafikte geniş bir aralıkta işlem gördüğünü ve başka bir satış olayından kaçınmak için önemli bir destek seviyesini tutması gerektiğini söylüyor.

“Yaz rallisinden bu yana ETH gözle görülür bir şekilde düşüş eğiliminde (kırmızı), aslında kırmızı ETH’yi 1.325 dolarlık desteğin (siyah) altına düşmeye zorladı. Görünüşe göre siyah, tıpkı 2017’de olduğu gibi yine direnç görevi görüyor. Kısa vadede 1.062 dolar desteği kaybedilirse 843 dolara kadar düşüş görebiliriz.”

Chainlink (LINK) incelediği diğer bir altcoindi. Poppe gibi popüler analistlerin favorisi olan LINK eğer 6,27 dolar altında aylık kapanış yaparsa fiyatı 5 dolara kadar düşebilir. Yazı hazırlandığı sırada popüler altcoin 6 dolar seviyesine yakındı.

Dördüncü sırada ise AAVE geliyor. Popüler DeFi altcoin Rekt’e göre sert bir düşüş dönemine hazırlanıyor.

“Makro düşüş trendi hala güçlü (kırmızı diyagonal). Ayrıca, birkaç aylık düşüş trendi, kırmızı kutu (eski bir destek) ile birleşen direnç olarak hareket eden AAVE (mavi) üzerinde baskı oluşturuyor. Burayı reddettiği senaryoda siyah bölgeye düşecek”.

Beşinci ve son sırada ise Ethereum Classic (ETC) geliyordu. Merge sonrası madencilerin ilgisiyle ETC için beklenti yüksekti. Ancak ETHW planları bozdu. Analiste göre ETC yakında 13 dolar civarındaki tarihi destek seviyesine çekilecek.

“ETC, makro düşüş trendini reddettiğinden beri -%58 düştü. Aslında, ETC yakında yeşil kutuya ulaşabilir. Yeşil, ETC’nin 2021 boğa piyasasını mümkün kılan bir birikim aralığı oluşturduğu yerdir. Muhtemelen ETC bir ayı piyasası dibi bulmak için yeşile çekilecek”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Günün Lideri! Terra Luna Classic (LUNC) Rallisi Devam Edecek Mi?
Günün Lideri! Terra Luna Classic (LUNC) Rallisi Devam Edecek Mi?
2021 Yılının Yıldızı Olan Altcoin İçin 2023 Yılı Nasıl Başlayacak? İşte Önemli İncelemeler!
2021 Yılının Yıldızı Olan Altcoin İçin 2023 Yılı Nasıl Başlayacak? İşte Önemli İncelemeler!
LUNC Fiyatı Kritik Gelişmeyle Yükseliyor! Terra Classic Ekibinden Şok Hamle!
LUNC Fiyatı Kritik Gelişmeyle Yükseliyor! Terra Classic Ekibinden Şok Hamle!
Büyük Çöküş! Ünlü Yatırımcı: O Altcoin’e İnanmak Noel Baba’ya İnanmak Gibi!
Büyük Çöküş! Ünlü Yatırımcı: O Altcoin’e İnanmak Noel Baba’ya İnanmak Gibi!
Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist 5 Altcoin Paylaştı: Asla Pişman Olmayacaksınız!
Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist 5 Altcoin Paylaştı: Asla Pişman Olmayacaksınız!
Dikkat! Bitcoin’de Müjdeyi Veren Analist Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: 2023’te Kemerlerinizi Bağlayın!
Dikkat! Bitcoin’de Müjdeyi Veren Analist Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: 2023’te Kemerlerinizi Bağlayın!
Terra Classic’te (LUNC) Bayram Havası! ABD’li Akademisyenden Sihirli Değnek! Hazır Olun!
Terra Classic’te (LUNC) Bayram Havası! ABD’li Akademisyenden Sihirli Değnek! Hazır Olun!
2023 Beklentileri: Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA)
2023 Beklentileri: Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA)
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022