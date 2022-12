Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılına dair birçok analist beklentilerini paylaşıyor hatta dün akşam Rusya’dan Medvedev bile 10 kehanet açıkladı. Çok sayıda yatırımcı tarafından izlenen popüler bir kripto analisti ise 4 kripto para paylaştı. Bunların 2023 yılında ciddi ralliler yapabileceğinden bahsetti. Peki gerekçesi neydi? Bu altcoinleri özel kulan şey ne?

2023 Altcoin Hedefleri

Popüler bir kripto stratejisti, Litecoin‘in önümüzdeki yıl yaşanacak halving öncesinde destansı bir ralli yapacağını söyledi. Rekt Capital takma isminin kullanan analist yüz binlerce yatırımcı tarafından takip ediliyor. Analiste göre LTC geçmişte 2019 yılında yaptığına benzer bir hareket yapıyor. Buna göre önümüzdeki aylarda fiyatını rahatlıkla katlayabilir.

“LTC en son Ağustos 2019’da (mavi) Litecoin Yarılanmasından önce yeşil tarihsel birikim alanının üzerinde aylık bir kapanış gerçekleştirdiğinde kazanımlarını artırdı. LTC, yarılanma (halving) olayından hemen önce zirveye çıkmak için turuncu dirence doğru yükseldi.”

Analistin grafiğine göre, Litecoin yazı hazırlandığı sıradaki fiyatından yaklaşık %70 oranında yükselerek 120 dolara doğru bir ralli başlatabilir.

Bir sonraki Litecoin halving’i 2023 yılının temmuz ayında veya buna yakın bir tarihte gerçekleşecek. Bitcoin halving’inin ise 2024 yılının 18 Nisan veya buna yakın bir tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

3 Altcoine Dikkat

Ethereum’un yerel kripto parası Ether’i inceleyen Rekt önde gelen akıllı sözleşme platformunun aylık grafikte geniş bir aralıkta işlem gördüğünü ve başka bir satış olayından kaçınmak için önemli bir destek seviyesini tutması gerektiğini söylüyor.

“Yaz rallisinden bu yana ETH gözle görülür bir şekilde düşüş eğiliminde (kırmızı), aslında kırmızı ETH’yi 1.325 dolarlık desteğin (siyah) altına düşmeye zorladı. Görünüşe göre siyah, tıpkı 2017’de olduğu gibi yine direnç görevi görüyor. Kısa vadede 1.062 dolar desteği kaybedilirse 843 dolara kadar düşüş görebiliriz.”

Chainlink (LINK) incelediği diğer bir altcoindi. Poppe gibi popüler analistlerin favorisi olan LINK eğer 6,27 dolar altında aylık kapanış yaparsa fiyatı 5 dolara kadar düşebilir. Yazı hazırlandığı sırada popüler altcoin 6 dolar seviyesine yakındı.

Dördüncü sırada ise AAVE geliyor. Popüler DeFi altcoin Rekt’e göre sert bir düşüş dönemine hazırlanıyor.

“Makro düşüş trendi hala güçlü (kırmızı diyagonal). Ayrıca, birkaç aylık düşüş trendi, kırmızı kutu (eski bir destek) ile birleşen direnç olarak hareket eden AAVE (mavi) üzerinde baskı oluşturuyor. Burayı reddettiği senaryoda siyah bölgeye düşecek”.

Beşinci ve son sırada ise Ethereum Classic (ETC) geliyordu. Merge sonrası madencilerin ilgisiyle ETC için beklenti yüksekti. Ancak ETHW planları bozdu. Analiste göre ETC yakında 13 dolar civarındaki tarihi destek seviyesine çekilecek.

“ETC, makro düşüş trendini reddettiğinden beri -%58 düştü. Aslında, ETC yakında yeşil kutuya ulaşabilir. Yeşil, ETC’nin 2021 boğa piyasasını mümkün kılan bir birikim aralığı oluşturduğu yerdir. Muhtemelen ETC bir ayı piyasası dibi bulmak için yeşile çekilecek”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.