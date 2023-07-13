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  •   SEC, Bir Kez Daha Kripto Para Piyasasını Dava Silahıyla Vurdu! Ünlü CEO Tutuklandı!

SEC, Bir Kez Daha Kripto Para Piyasasını Dava Silahıyla Vurdu! Ünlü CEO Tutuklandı!

Özet

  • Bloomberg'e ulaşan bir kaynak, Celsius Network'ün eski CEO'su Alex Mashinsky'nin tutuklandığını bildirdi.
  • Bu tutuklamanın ardından harekete geçen SEC, Celsius Network'e ve Mashinsky'e dava açtı.
  • Celsius Network, Terra ekosisteminin çökmesiyle büyük bir mali açıkla karşı karşıya kalarak 2022'de iflas etmişti.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
16:14
13 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Terra ekosisteminin çökmesinin ardından çökerek kripto para piyasasını sarsan iflas açıklamasından bulunan kripto kredi şirketi Celsius Network ve eski CEO’su Alex Mashinsky’e dava açtı. Bloomberg’e konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Mashinsky’nin bugün sabah saatlerinde tutuklandığını bildirdi.

Mashinsky, SEC’in Dava Açmasından Önce Tutuklandı

Bloomberg, ABD’li düzenleyici kurum SEC’in iflas eden kripto kredi şirketi Celsius Network ve eski CEO’su Alex Mashinsky’e dava açtığını bildirdi. Bloomberg’e konuşan bir kaynak, Celsius Network’ün eski CEO’sunun şirketin çöküşüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığını da ekledi.

Açılan ceza davası kamuya açık olmadığı için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynak, tutuklamanın bugün sabah saatlerinde yapıldığını belirtti. Mahkeme kayıtlarına göre, SEC de Mashinsky’nin tutuklanmasından kısa süre bir sonra harekete geçerek eski CEO ve Celsius Network aleyhine dava açtı.

Celsius Network’ü İflasa Götüren Çöküş Süreci

Celsius Network, geçen yıl çöken birkaç yüksek profilli kripto para şirketinden biriydi. Şirket, kripto para mevduatlarına yüksek faizle ödeme yaparak popülerlik kazanmış, kripto para dünyasının tercih ettiği kripto kredi platformu haline gelmişti. Ancak  Terra ekosisteminin çöküşü ve kripto para piyasasında başlayan düşüşü takiben şirket bilançosunda dev bir delikle baş başa kaldı ve müşterilerin para çekme taleplerini karşılayamaz hale geldi.

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