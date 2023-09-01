FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried‘ın davasının başlangıç tarihi yaklaşırken, yeni mahkeme başvuruları SBF’nin kendi adına ifade vermeleri halinde uzman tanıklarına saat başına 1.000 dolardan fazla ödeme yapabileceğini gösteriyor. Davanın ertelenme talebi ve uzman tanıkların ücretleri, SBF’ın davanın ileri tarihlerinde karşı karşıya kalacağı suçlamalarla ilgili olarak gündemde.

Uzman Tanıkların Alacağı Ücret Dikkat Çekti

SBF şu anda 2 Ekim 2023’te yapılması planlanan dolandırıcılık davasında ifade vermek üzere yedi uzman tanık çağırabilir. Önerilen uzman tanıklar arasında Lawrence Akka, Thomas Bishop, Brian Kim, Joseph Pimbley, Bradley Smith, Peter Vinella ve Andrew Di Wu yer alıyor.

Eski Federal Seçim Komisyonu Başkanı Bradley Smith gibi bazı tanıklar, 28 Ağustos’ta yapılan bir mahkeme başvurusuna göre ABD’nin kampanya finansmanı yasaları ve hasır bağışçılar (siyasi bağışları amacı dışında kullanan kişiler) gibi konularda ifade vermek için SBF’nin hukuk ekibinden saati 1.200 dolar talep edecek. Bradley Smith yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bu davanın sonucundan hiçbir maddi çıkarım yok. Zamanım ve hizmetlerim için saat başına 1,200 dolarlık faturalandırma oranı üzerinden saat bazında ücretlendiriliyorum. Bu davadaki ücretim hiçbir şekilde burada sunulan görüşlere veya bu yasal işlemlerin sonucuna bağlı veya dayalı değildir.”

Tanıklar Yeterli Bilgiye Sahip Değil

Mahkeme dosyalarına göre Akka ve Pimbley de dahil olmak üzere diğer uzman tanıklar ifade vermeleri halinde saat başına sırasıyla 800 İngiliz Sterlini (1.000 dolar) ve 720 dolar ücret alabilirler. SBF’nin potansiyel uzman tanıkları için diğer saatlik ücretler 400 ila 650 dolar arasında değişiyor. Öte yandan mahkeme verilerine göre savcılık için önerilen bir tanık olan Notre Dame Üniversitesi’nde muhasebe profesörü olan Peter Easton saat başına 1,175 dolar ücret alacak.

Yukarıda bahsi geçen mahkeme başvuruları ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yedi bilirkişinin de SBF için mahkemede ifade vermesini yasaklama talebinin bir parçası olarak geldi. Adalet Bakanlığı, Bankman-Fried’in önerdiği uzmanların ve beraberindeki açıklamaların “bir dizi eksik bilgiden muzdarip olduğunu” ve görüşler için bir temel sağlamadığını savundu.

“Davalının uzmanın görüşlerini açıkladığı durumlarda görüşler uzman tanıklığı için uygun olmayan konular olarak karşımıza çıkar. Bu görüşler güvenilir bir metodolojiden veya gerçeklere ve verilere dayanmamaktadır veya jüri için alakasız, haksız yere önyargılı ve kafa karıştırıcıdır.”

Haber, SBF’nin duruşmanın ertelenmesini talep etmesi için son tarihin yaklaştığı bir dönemde geldi. Talebin 1 Eylül’e kadar yapılması ve onaylanması halinde SBF’nin duruşması 11 Mart 2024 tarihine ertelenecek. Bankman-Fried, 2 Ekim 2023 ve 11 Mart 2024 tarihlerinde başlaması planlanan iki duruşmada 12 suçlamayla karşı karşıya kalacak.