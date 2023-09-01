  • CoinTürk
  •   SBF Davası: Uzman Tanıkların Yüksek Ücret Talepleri ve Mahkeme Tarihi

SBF Davası: Uzman Tanıkların Yüksek Ücret Talepleri ve Mahkeme Tarihi

Özet

  • FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'ın davası yaklaşıyor ve bu davada yedi uzman tanık ifade verecek.
  • Uzman tanıklar, saat başına 1.000 dolardan fazla ücret talep edebilirler.
  • Bazı uzman tanıklar, ABD'nin kampanya finansmanı yasaları ve hasır bağışçılar gibi konularda ifade vermek için daha yüksek ücretler talep ediyorlar.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
17:30
1 Eylül 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried‘ın davasının başlangıç tarihi yaklaşırken, yeni mahkeme başvuruları SBF’nin kendi adına ifade vermeleri halinde uzman tanıklarına saat başına 1.000 dolardan fazla ödeme yapabileceğini gösteriyor. Davanın ertelenme talebi ve uzman tanıkların ücretleri, SBF’ın davanın ileri tarihlerinde karşı karşıya kalacağı suçlamalarla ilgili olarak gündemde.

Uzman Tanıkların Alacağı Ücret Dikkat Çekti

SBF şu anda 2 Ekim 2023’te yapılması planlanan dolandırıcılık davasında ifade vermek üzere yedi uzman tanık çağırabilir. Önerilen uzman tanıklar arasında Lawrence Akka, Thomas Bishop, Brian Kim, Joseph Pimbley, Bradley Smith, Peter Vinella ve Andrew Di Wu yer alıyor.

Eski Federal Seçim Komisyonu Başkanı Bradley Smith gibi bazı tanıklar, 28 Ağustos’ta yapılan bir mahkeme başvurusuna göre ABD’nin kampanya finansmanı yasaları ve hasır bağışçılar (siyasi bağışları amacı dışında kullanan kişiler) gibi konularda ifade vermek için SBF’nin hukuk ekibinden saati 1.200 dolar talep edecek. Bradley Smith yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bu davanın sonucundan hiçbir maddi çıkarım yok. Zamanım ve hizmetlerim için saat başına 1,200 dolarlık faturalandırma oranı üzerinden saat bazında ücretlendiriliyorum. Bu davadaki ücretim hiçbir şekilde burada sunulan görüşlere veya bu yasal işlemlerin sonucuna bağlı veya dayalı değildir.”

Tanıklar Yeterli Bilgiye Sahip Değil

Mahkeme dosyalarına göre Akka ve Pimbley de dahil olmak üzere diğer uzman tanıklar ifade vermeleri halinde saat başına sırasıyla 800 İngiliz Sterlini (1.000 dolar) ve 720 dolar ücret alabilirler. SBF’nin potansiyel uzman tanıkları için diğer saatlik ücretler 400 ila 650 dolar arasında değişiyor. Öte yandan mahkeme verilerine göre savcılık için önerilen bir tanık olan Notre Dame Üniversitesi’nde muhasebe profesörü olan Peter Easton saat başına 1,175 dolar ücret alacak.

Yukarıda bahsi geçen mahkeme başvuruları ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yedi bilirkişinin de SBF için mahkemede ifade vermesini yasaklama talebinin bir parçası olarak geldi. Adalet Bakanlığı, Bankman-Fried’in önerdiği uzmanların ve beraberindeki açıklamaların “bir dizi eksik bilgiden muzdarip olduğunu” ve görüşler için bir temel sağlamadığını savundu.

“Davalının uzmanın görüşlerini açıkladığı durumlarda görüşler uzman tanıklığı için uygun olmayan konular olarak karşımıza çıkar. Bu görüşler güvenilir bir metodolojiden veya gerçeklere ve verilere dayanmamaktadır veya jüri için alakasız, haksız yere önyargılı ve kafa karıştırıcıdır.”

Haber, SBF’nin duruşmanın ertelenmesini talep etmesi için son tarihin yaklaştığı bir dönemde geldi. Talebin 1 Eylül’e kadar yapılması ve onaylanması halinde SBF’nin duruşması 11 Mart 2024 tarihine ertelenecek. Bankman-Fried, 2 Ekim 2023 ve 11 Mart 2024 tarihlerinde başlaması planlanan iki duruşmada 12 suçlamayla karşı karşıya kalacak.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Çin’de Mahkeme Raporu: Kripto Varlıklar Yasal Mülkiyet Olarak Kabul Ediliyor
Çin’de Mahkeme Raporu: Kripto Varlıklar Yasal Mülkiyet Olarak Kabul Ediliyor
Saçma Kripto Davasının Mantıklı Sonucu! Popüler DeFi Altcoini Hedef Almışlardı!
Saçma Kripto Davasının Mantıklı Sonucu! Popüler DeFi Altcoini Hedef Almışlardı!
Güney Kore’de Kripto Yatırımı Skandalı: Siyaset Adamının Geleceği Belirsiz
Güney Kore’de Kripto Yatırımı Skandalı: Siyaset Adamının Geleceği Belirsiz
BlockFi, Kullanıcıların Varlıklarını Geri Çekmeleri İçin Mahkemeye Başvurdu
BlockFi, Kullanıcıların Varlıklarını Geri Çekmeleri İçin Mahkemeye Başvurdu
Son Dakika Müjdesi: Grayscale Davasının Sonucu Belli Oldu! Bitcoin Neden Yükseliyor?
Son Dakika Müjdesi: Grayscale Davasının Sonucu Belli Oldu! Bitcoin Neden Yükseliyor?
Sam Bankman-Fried Davası: Kefalet İptali ve Temyiz Başvurusunun Detayları
Sam Bankman-Fried Davası: Kefalet İptali ve Temyiz Başvurusunun Detayları
Sıcak Gelişme: Kripto İçin Harika Haber, Genesis İflasında Düğüm Çözülüyor!
Sıcak Gelişme: Kripto İçin Harika Haber, Genesis İflasında Düğüm Çözülüyor!
Narendra Modi, G20’de Kripto Düzenlemeleri İçin İşbirliği Çağrısında Bulundu
Narendra Modi, G20’de Kripto Düzenlemeleri İçin İşbirliği Çağrısında Bulundu
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023