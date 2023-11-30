Şaşırtan Hamle! Kripto Para Vergisinde Yerli Ve Yabancı Borsa Ayrımı

Brezilyalı kripto para sahipleri, Senato’nun ülke dışındaki borsalarda tutulan kripto paralardan elde edilen gelirlere yüzde 15’e kadar vergi getiren yeni kuralları onaylamasıyla yakında vergi yükümlülüklerinde bir değişiklikle karşı karşıya kalabilir. Bu önemli gelişmenin örnek olması durumunda artık kripto para borsalarında yerli ve yabancı ayrımının olabileceği görülüyor.

Kripto Para Gelirinin Vergilendirilmesi: Önerilen Değişiklikler

Kısa süre önce onaylanan yasa tasarısı, uluslararası borsalarda tutulan kripto para birimlerinden elde edilen geliri yerel gelire eşdeğer oranlarda vergilendirilebilir hale getirecek. Brezilya’da ülke dışındaki borsalarda bin 200 dolardan (6 bin Brezilya Reali) fazla kazanan bireyler bu vergiye tabi olacak.

Uygulamanın 1 Ocak 2024’te başlaması planlanıyor. Özellikle bu hamle, değişiklik yabancı fonlar için vergi oranlarını yerli fonlar için geçerli olanlarla uyumlu hale getirmekte. Bu tarihten önce kazanılan fonlar, sahibi tarafından çekildiğinde vergilendirilecek. Ayrıca, 31 Aralık’tan önce erişilen fonlardan elde edilen kazançlar yüzde 8 oranında vergilendirilecek.

Kapsam ve Etki: Özel Fonlar ve Yabancı Şirketler

Tasarı, tek hissedarlı yatırım fonlarını içeren “özel fonları” ve Brezilya finans piyasasında faaliyet gösteren yabancı şirketleri de kapsıyor. Hükümet bu vergi düzenlemeleri sayesinde 2024 yılında 4 milyar dolar (20 milyar 300 milyon Brezilya reali) gelir elde etmeyi öngörüyor. Hükümetin hedeflerine rağmen, Senatör Rogério Marinho bu hamleyi kötü yönetim olarak nitelendirerek muhalefetini dile getirdi.

Bu yasal gelişme, Brezilya’nın kripto ortamındaki düzenleyici incelemelerin artmasının hemen ardından geldi. Eylül ayında Banco Central do Brazil Başkanı Roberto Campos Neto yaptığı açıklamada, vergi kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenerek kripto para birimine ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırma planlarını özetledi.

Merkez Bankası’na Yetki

Merkez bankasına Haziran ayında kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinde zaten yargı yetkisi verilmişti. Özellikle, kripto tabanlı menkul kıymetler, Brezilya’nın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun eşdeğeri olan Comissão de Valores Mobiliários’un yetki alanına giriyor.

Brezilya, düzenleyici çerçevesini gelişen kripto ortamına uyarlamak için adımlar atarken, bu yeni vergi kuralları, kripto para birimi vergilendirmesini resmileştirmek ve standartlaştırmak isteyen hükümetlerin daha geniş bir küresel eğilimini yansıtıyor. Diğer taraftan bu gelişmeleri olumsuz olarak görmek yerine daha çok kripto para alanının yasal bir zemine kavuşması için fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor.