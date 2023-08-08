Kripto para yatırımcılarının merkezi borsalarda güvenini zedeleyen FTX çöküşü halen tam olarak aydınlatılmış değil. Müşteri varlıklarını trade için kullanan SBF kullanıcılara sentetik kriptolar sattığını itiraf etmişti. Şimdi eski yöneticilerden Salame daha fazla detay için itirafçı oluyor.

FTX Davası Son Durum

FTX Digital Markets‘in eski eş genel müdürü Ryan Salame, davaya aşina olan kişilere göre, kripto para borsasının çöküşünün ardından itirafçı olmak üzere savcılarla görüşüyor. Görüşmeler kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre kampanya finansmanı yasası ihlalleri de dahil olmak üzere birçok suçu kabul edebilir.

Salame’nin savcılarla bir iş birliği anlaşması imzalayıp imzalamayacağı ve FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried aleyhinde ifade verip vermeyeceği henüz belli değil. Salame’nin eski iş arkadaşları Gary Wang, Caroline Ellison ve Nishad Singh, şu anda iflas etmiş olan kripto imparatorluğunda milyarlarca dolarlık dolandırıcılık iddiasında rol oynamaktan suçlu olduklarını çoktan kabul ettiler ve hükümetin SBF’e açtığı davada en önemli tanıklar olarak hazır bulunacaklar.

Kripto Paraların Kabusu: FTX

Savcılar ABD tarihindeki en büyük finans dolandırıcılıklarından biri olarak gördükleri FTX olayında oldukça titiz çalışıyor. Salame FTX borsasındayken milyon dolarlık seçim bağışlarından tutun özel jet alımına kadar çok sayıda kritik konuda baş roldeydi. Demokratlara yakınlığıyla bilinen FTX kurucusu SBF aynı zamanda siyasi anlamda güçlü ebeveynlere sahip. Uzun süre düzenleyicilerin incelemesinden kurtulmasına da büyük ihtimalle siyasi bağlantıları engel oldu.

ABD Meclisindeki birçok kripto regülasyonu oturumunda baş köşede ağırlanan Sam şimdi hükümetin kriptoyu düşman ilan etmesinden sorumlu isim olarak karşımıza çıkıyor. SEC, Kasım ayındaki FTX çöküşünün ardından endüstriyi açık biçimde tehdit ederek 2023 itibariyle zincirleme davaların başlayacağını söylemişti. Haziran ayında Coinbase ve Binance borsalarına dava açan düzenleyici kurum ABD yargı bölgesinde büyük şirketlerin kriptodan kaçmasına neden oldu.

Jump Crypto dahil devasa market makerlar dahil birçok büyük şirket kripto işini düzenleyici baskı ve belirsizlik gerekçesiyle askıya aldı.