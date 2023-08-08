  • CoinTürk
  •   Salame İtirafçı Olacak! En Büyük Kripto Dolandırıcılığının Gizem Perdesi Aralanıyor!

Salame İtirafçı Olacak! En Büyük Kripto Dolandırıcılığının Gizem Perdesi Aralanıyor!

Özet

  • - FTX Digital Markets'in eş genel müdürü Ryan Salame itirafçı olacak.
  • - Salame, suçunu kabul eden dördüncü eski FTX yöneticisi olacak.
  • - FTX çöküşü kripto paralar üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırdı.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
23:10
8 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının merkezi borsalarda güvenini zedeleyen FTX çöküşü halen tam olarak aydınlatılmış değil. Müşteri varlıklarını trade için kullanan SBF kullanıcılara sentetik kriptolar sattığını itiraf etmişti. Şimdi eski yöneticilerden Salame daha fazla detay için itirafçı oluyor.

FTX Davası Son Durum

FTX Digital Markets‘in eski eş genel müdürü Ryan Salame, davaya aşina olan kişilere göre, kripto para borsasının çöküşünün ardından itirafçı olmak üzere savcılarla görüşüyor. Görüşmeler kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre kampanya finansmanı yasası ihlalleri de dahil olmak üzere birçok suçu kabul edebilir.

Salame’nin savcılarla bir iş birliği anlaşması imzalayıp imzalamayacağı ve FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried aleyhinde ifade verip vermeyeceği henüz belli değil. Salame’nin eski iş arkadaşları Gary Wang, Caroline Ellison ve Nishad Singh, şu anda iflas etmiş olan kripto imparatorluğunda milyarlarca dolarlık dolandırıcılık iddiasında rol oynamaktan suçlu olduklarını çoktan kabul ettiler ve hükümetin SBF’e açtığı davada en önemli tanıklar olarak hazır bulunacaklar.

Kripto Paraların Kabusu: FTX

Savcılar ABD tarihindeki en büyük finans dolandırıcılıklarından biri olarak gördükleri FTX olayında oldukça titiz çalışıyor. Salame FTX borsasındayken milyon dolarlık seçim bağışlarından tutun özel jet alımına kadar çok sayıda kritik konuda baş roldeydi. Demokratlara yakınlığıyla bilinen FTX kurucusu SBF aynı zamanda siyasi anlamda güçlü ebeveynlere sahip. Uzun süre düzenleyicilerin incelemesinden kurtulmasına da büyük ihtimalle siyasi bağlantıları engel oldu.

ABD Meclisindeki birçok kripto regülasyonu oturumunda baş köşede ağırlanan Sam şimdi hükümetin kriptoyu düşman ilan etmesinden sorumlu isim olarak karşımıza çıkıyor. SEC, Kasım ayındaki FTX çöküşünün ardından endüstriyi açık biçimde tehdit ederek 2023 itibariyle zincirleme davaların başlayacağını söylemişti. Haziran ayında Coinbase ve Binance borsalarına dava açan düzenleyici kurum ABD yargı bölgesinde büyük şirketlerin kriptodan kaçmasına neden oldu.

Jump Crypto dahil devasa market makerlar dahil birçok büyük şirket kripto işini düzenleyici baskı ve belirsizlik gerekçesiyle askıya aldı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Son Dakika: DCG Soruşturma İddiaları! Kripto Paraları Zor Günler Bekliyor!
Son Dakika: DCG Soruşturma İddiaları! Kripto Paraları Zor Günler Bekliyor!
Son Dakika: Gizem Çözüldü, Şimdi İtiraf Etti! Ses Getiren Kripto Davası!
Son Dakika: Gizem Çözüldü, Şimdi İtiraf Etti! Ses Getiren Kripto Davası!
Elizabeth Warren Kripto Para Birimleri ve Vergi Raporlama için IRS’e Başvurdu
Elizabeth Warren Kripto Para Birimleri ve Vergi Raporlama için IRS’e Başvurdu
Kripto Para Tarihinin En Yüksek Rakamlı Davasına Donald Trump Engeli!
Kripto Para Tarihinin En Yüksek Rakamlı Davasına Donald Trump Engeli!
Son Dakika: Worldcoin’e Soruşturma! WLD Token Risk Altında!
Son Dakika: Worldcoin’e Soruşturma! WLD Token Risk Altında!
Japonya’daki Kripto Endüstrisi Vergi Düzenlemesi İstiyor
Japonya’daki Kripto Endüstrisi Vergi Düzenlemesi İstiyor
Son Dakika: SEC, Altcoin Kurucusuna Dava Açtı! Altcoin Düşüşe Geçti!
Son Dakika: SEC, Altcoin Kurucusuna Dava Açtı! Altcoin Düşüşe Geçti!
Ünlü Avukattan XRP, Ripple ve SEC Açıklamaları! Asıl Amacı Açıkladı!
Ünlü Avukattan XRP, Ripple ve SEC Açıklamaları! Asıl Amacı Açıkladı!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023