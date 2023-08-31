Kripto para piyasaları kısa tarihine rağmen birçok saçmalığa şahit oldu. Bunlardan biri de yakın zamanda noktalandı. Kriptonun yeni bir teknoloji oluşu onu hukuka karşı büyük ölçüde savunmasız kılıyor. Devletlerin bir kısmı negatif ayrımcılık benimserken oldukça saçma görünen davalarda haksız kararla çıktığına şahit olabiliyoruz. Bugünlerde tam tersi oluyor.

Saçma Kripto Para Davaları

Son saçma kripto davası Uniswap ekibine açılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi, UniSwap mağduru olduğunu söyleyen gruba karşı kararını açıkladı. Bu toplu dava borsadaki dolandırıcılık tokenlerinden UniSwap’i sorumlu tutuyordu. Uniswap Labs, CEO’su, vakfı ve risk sermayesi destekçileri aleyhine açılan toplu dava beklendiği üzere reddedildi.

Dava, Aralık 2020 ile Mart 2022 arasında Uniswap’tan token satın alan altı kişi tarafından açılmıştı. Bu kişiler “ülke çapında bir kullanıcı sınıfı” adına, Uniswap Labs’ın kayıplarından sorumlu olduğunu iddia ediyordu.

Uniswap Davası Karar

Yargıç kararında, her iki tarafın da dolandırıcıların kimliklerini bilmediğini ve davacıların dolandırıcılara yasadışı talepte bulundukları için dava açmak yerine, sosyal medyada yapılan açıklamalar nedeniyle davalılara dava açtıklarını söyledi.

Kararda mağdurlar düzenleyici belirsizlik nedeniyle Kongre’ye yönlendirildi. Aslında birçok kripto davasında Yargıçlar mevcut yasaların kripto için bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle benzer yorumlar yapmıştı.

“Mahkeme, federal menkul kıymetler yasalarını iddia edilen davranışları kapsayacak şekilde esnetmeyi reddetmekte ve Davacıların endişelerinin bu Mahkemeden ziyade Kongre’ye yöneltilmesinin daha doğru olacağı sonucuna varmaktadır.”

Yargıç daha genel terimlerle de yorum yaptı. Davacıların çekirdek ve yönlendirici sözleşmeleriyle ilgili iddiaları hakkında şunları söyledi;

“Belirli bir yazılım platformunun altında yatan bilgisayar kodunu hazırlayan bir kişinin, üçüncü bir tarafın bu platformu kötüye kullanmasından dolayı Borsa Kanunu’nun 29(b) Bölümü uyarınca sorumlu olması mantığa aykırıdır.”

Dava kesin biçimde reddedildiği için tekrar Yargıç önüne gitmeyecek ve net biçimde sonuca erdi.