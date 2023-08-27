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  •   Ronaldinho Hakkında Kripto Para Dolandırıcılığı Soruşturması Başlatıldı

Ronaldinho Hakkında Kripto Para Dolandırıcılığı Soruşturması Başlatıldı

Özet

  • Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, "18kRonaldinho" adlı şüpheli bir kripto para dolandırıcılığı şirketine karışmış olabileceği iddialarıyla gündemde.
  • Ronaldinho'nun avukatları, onun dolandırıcılık kurbanı olduğunu ve suçluların adını yasadışı olarak kullandığını savunuyor.
  • Ronaldinho'nun kripto para dünyasındaki geçmişi bu olayın kamuoyunda daha fazla ilgi çekmesine neden oluyor.
  • Piyasa Etkisi: Nötr
13:00
27 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Brezilyalı yetkililer, tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olan Ronaldinho hakkında bir kripto para dolandırıcılığına katılmış olabileceği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ronaldinho konuyla ilgili ifade vermeye çağrıldı ancak mahkemeye gelmedi ve gelmemesiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Önümüzdeki Hafta Mahkemeye Çıkması Bekleniyor

Son haberlere göre FC Barcelona, AC Milan ve Brezilya milli futbol takımının eski yıldızının “18kRonaldinho” adlı şüpheli bir şirkete atfedilen bir dolandırıcılığa katıldığından şüpheleniliyor. Şema dijital para birimlerine en az 30 dolar yatırım yapanlara günde %2 gibi cömert ama sahte karlar teklif ediyordu. Ronaldinho, ilk günlerinde saat ve mücevher satan kuruluşun elçisi olarak sahne almıştı. 2005’te Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldinho, şirketteki potansiyel rolüne ilişkin daha fazla bilgi vermek üzere mahkemeye gelmedi. İlginçtir ki gelse bile yargıçların önünde sessiz kalma şansına sahipti.

Rio de Janeiro federal milletvekili Áureo Lídio Moreira Ribeiro, yetkililerin Ronaldinho’yu 30 Ağustos’ta belirlenen mahkemeye gelmesi için çağırdıklarını söyledi. Ribeiro, yine gelmemesi halinde kolluk kuvvetlerinin “güç kullanarak” Ronaldinho’yu mahkemeye getirecekleri uyarısında bulundu. Eski futbolcunun avukatları müvekkillerinin aslında bir dolandırıcılık kurbanı olduğu konusunda ısrar ederek suçluların daha fazla insanı dolandırmak için onun imajını ve adını yasadışı olarak kullandıklarını iddia etti. Olayı ortaya çıkaran mağdur yatırımcılar potansiyel dolandırıcılığın kendilerine mal ettiği maddi ve manevi zararlar için 300 milyon realin (yaklaşık 61 milyon dolar) geri alınmasını talep etti.

Ronaldinho’nun İlk Projesi Değil

Yukarıda bahsi geçen dava henüz sonuçlanmamış olsa da, Brezilyalı’nın kripto ekosistemine bir yıldan daha uzun bir süre önce yasal çerçeveler ile katıldığını belirtmek gerekir. Futbol oynarken sürekli gülümsemesi ve sahada rakiplerine karşı saygılı tutumuyla tanınan Ronaldinho’nun geniş bir destekçi kitlesi var ve Instagram’daki takipçi sayısı neredeyse 75 milyon. Bu durumu her fırsatta lehine kullanan Ronaldinho kripto sektörüne ilk defa adım atmadı.

Ronaldinho, geçen yıl şubat ayında Graph Blockchain‘in yan kuruluşu New World Inc. ile ortaklık kurarak kuruluşun elçisi oldu ve NFT deneyimlerini sayısız hayranına tanıttı. Sporcu birkaç ay sonra başka bir anlaşma imzaladı ve RON adlı kendi token’ını piyasaya sürmek için merkezi olmayan borsa P00LS ile işbirliği yaptı.

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