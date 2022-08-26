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Kripto para piyasalarında yaşanan zorlu günlerin ardından küçük çaplı rahatlamalar yaşanıyor. Bunlardan biri ise popüler altcoin Ripple (XRP). Kripto para birimi son bir saat içerisinde ani bir yükselişe geçti. Son 24 saat içerisinde %5.57 ve geçtiğimiz hafta içerisinde bu yana %7.66 oranında artış yaşadı.

Dev XRP Aktarımı

Popüler altcoinde yaşanan ani yükselişin sebebi tam olarak bilinmese de Blockchain veri izleme platformu olan WhaleAlert, kripto para biriminin son 24 saat içerisinde toplamda 88 milyon XRP’nin satın alma işleminde kullanıldığını bildirdi.

Veri izleme platformu WhaleAlert’e göre, son birkaç saat içerisinde önde gelen kripto para borsası FTX’ten bilinmeyen bir cüzdana yaklaşık 11.094.357 dolar değerinde 31.867.265 XRP aktarıldı. Ayrıca Meksika merkezli kripto para borsası olan Bitso’dan da bilinmeyen bir cüzdana aktarılan 20.038.527 dolar değerinde 57.200.000 XRP’lik başka bir işlem de bildirildi. Bununla birlikte rapora göre, geçtiğimiz günlerde cüzdanlar arasında toplam 62.814.669 dolar değerinde olan 180.000.000 XRP aktarımı gerçekleştirildi.

XRP’nin Teknik Verileri

Öte yandan kripto para biriminde yaşanan son hareketliliğin teknik olarak desteklediği söylenebilir. XRP’nin saatlik grafiğinde de görüldüğü gibi, 50 ve 200 haftalık hareketli ortalamanın pozitif geçişi, art arda üç saatlik mum üretti. Günlük grafikte XRP, birkaç gün boyunca günlük MA 50 bariyerinin altında konsolide oldu. Kripto para biriminde günlük MA 50 seviyesinin üzerindeki hareket sürdürülürse, fiyat hedefi olarak 0,42 dolar öncesinde 0,409 doları belirleyebilir. Mevcut seviyelerden gelen bir ret, XRP’nin fiyatını 0,33 dolarlık destek ile eski aralığına dönmesine neden olabilir. Mevcut makroekonomik bağlam, kısa vadede XRP fiyat performansını etkileyebilecek önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Veri analiz firması olan Santiment’e göre, XRP en olumlu duyguya sahip ve en iyi kripto para birimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yazı kaleme alındığında Ripple 0.355 dolar seviyesinden işlem görüyor.