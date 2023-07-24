Kripto paralar Bitcoin fiyatındaki düşüşün ardından pek de iyi performans gösteremiyor. Altcoinler kırmızıya boyandı. Ripple davasının özet kararı yatırımcıları daha fazla yükseliş için ikna etmişti ancak satıcılar yeniden baskın konuma geldi. Bitcoin fiyatı 28.800 doları test ederken kripto yatırımcılar net kurallar bekliyor.

XRP Coin Davası

Ripple‘ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty son verdiği demeçte bu kararın en önemli kısmının, mahkemenin XRP‘nin kendi başına bir menkul kıymet olmadığını açıkça söylemesi olduğuna inandığını söyledi. Alderoty, bu durum göz önüne alındığında XRP kararının artık bir hukuk meselesi olduğunu ve yargılamaya tabi olmadığını belirtti.

“Ayrıca, yargılamaya tabi olmayan diğer bulgular arasında şunlar yer almaktadır: borsalardaki satışlar menkul kıymet değildir, yöneticiler tarafından yapılan satışlar menkul kıymet değildir ve geliştiricilere, hayır kurumlarına ve çalışanlara yapılan diğer XRP dağıtımları menkul kıymet değildir. Mahkemenin kararı artık SEC’in hedefindeki diğer kişiler tarafından da kullanılabilir”.

Kripto Para Düzenlemeleri

XRP mahkeme kararı tüm kripto endüstrisi için önemli bir kilometre taşını işaret ederken, Alderoty Kongre’nin bu kararı ileriye dönük net bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için kullanacağını umduğunu belirtti. Ancak bu ümit yeterli değil çünkü bu kurallar net bir yasal çerçeve oluşturmuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) XRP kararına itiraz edebilir. Kripto varlıkları ve blockchain teknolojisine odaklanan bir hukuk firması olan DLx Law’ın kurucu ortağı Lewis Cohen SEC’in bu kararı kesinleştikten sonra temyize götürerek “tersine çevirebileceğini” söyledi.

“Alternatif sonuçlar arayan diğer federal bölgelerde de benzer davalar açabilirler”.

Holland & Knight hukuk firması tarafından yayınlanan bir blog yazısı bu düşünceyi detaylandırıyor. Firma, “mahkemenin davanın belirli yönleri hakkında özet karar vermesinin, SEC’in yargı yetkisine erişimi (veya eksikliği) ile ilgili olarak bir ölçüde kesinliğe işaret ettiğini, mahkeme davayı bütünüyle elden çıkarmadığı için temyizin bu aşamada geçici olarak kabul edileceğini” belirtiyor.

XRP Coin kararı şimdilik SEC ile başı belada olan Ripple’ı rahatlatabilir ancak endüstrisinin geri kalanının rahat nefes alabilmesi için net kurallara ihtiyaç var. Bu da yıllar alabilir. Çarşamba günü akşam Temsilciler Meclisi 2 kripto tasarısının oylayacak ancak bunu Senato’dan geçip Biden’ın önüne gelme ihtimali zayıf görünüyor.

ABD seçimleri yaklaşırken Biden yönetimi kripto karşıtı bir tavır takınmayı tercih etti.