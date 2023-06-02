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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Balinalar hamle yaptığında, kripto para sektöründe ilgi çekiyor. Son zamanlarda Ripple balinalarının gelecek vaat ettiği iddia edilen DigiToads‘a yatırım yapmasının ilgi çektiği iddia ediliyor. Bu hamleler, TOADS’ın yeni ico lansmanına yaklaşırken gelişmeye devam edeceğine ve erken yatırımcılara kar kazandıracağına dair kendinden emin bir sinyal olarak yorumlanıyor olabilir. Balinaların kripto yatırımı söz konusu olduğunda ne yaptıklarını bildikleri iddia ediliyor. İddialara göre, balinalar TOADS tokena yatırım yapıyor ve diğer yatırımcıların da bu fırsattan faydalanabileceği düşünülüyor.

DigiToads (TOADS)

İddialara göre TOADS ekosistemine akın eden tek yatırımcılar Ripple balinaları değil: TOADS, yeni başlayanlar için en iyi kripto olarak hem tecrübeli hem de yeni gelenleri ağırlamak istediğini iddia ediyor. İddialara göre XRP’de olduğu gibi satın almak için çemberlerden atlamak zorunda değilsiniz, çünkü kullanımı kolay TOADS web sitesinde herhangi bir büyük kripto token ile bir düğmeye tıklayarak satın alınabilir ve resmi olarak piyasaya sürüldüğünde tokenler otomatik olarak cüzdanınıza eklenebilir

İddialara göre resmi olarak piyasaya sürüldüğünde, fiyatlar otomatik olarak şu anda olduğundan çok daha yüksek bir noktaya yükselmiş olacak. Bunun nedeni, TOADS ön satışının, büyük indirimler sunması ve fiyatların bugün 0,036 $’dan lansman gününde 0,055 $’a yükselmesi olabilir. Uzmanlar, iddialara göre, bundan sonra Uniswap ve BitMart’a ulaştığında daha da yükseleceğini düşünüyor.

Her türden yeni yatırımcının yanı sıra XRP balinalarının TOADS’a ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Ayrıca, işlemlere uygulanan küçük bir satış vergisi sayesinde düzenli ödüller ödeyen ve TOADS bataklık arenasındaki en iyi savaşçıları ödüllendiren, şimdiye kadar görülen en eğlenceli ve ödüllendirici memecoin P2E modellerinden birine sahip olabilir. Her sezon yarışarak kendi TOADS yoldaşlarınızın seviyesini yükseltebilir ve onları daha da güçlü hale getirerek benzersiz savaş arenasında başarı için besleyebilirsiniz.

Sürekli ödüller, NFT-staking, erken fiyat hareketi ve topluluk odaklı mekanikler istiyorsanız, iddialara göre TOADS’a göz atabilirsiniz.

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Ripple (XRP)

Ripple, birkaç yıl önce altcoin listelerinde birdenbire yükseldiğinde balinalara zaten bir servet kazandırmış olabilir. Ancak iddialara göre bu balinaların birçoğu son zamanlarda Ripple portföylerinde durgunluk fark etti, bu yüzden bazıları farklı yatırım araçları arıyor olabilir. Özellikle de Ripple birçok borsada listeden çıkarıldıktan sonra düzenleyici sorunlardan muzdarip olmaya devam ediyor olabilir. İddialara göre XRP’ye sadık olan bazı kişiler, özellikle de şu anda düşük bir noktada olduğu için şimdi satın alma zamanı olduğunu düşünüyor. XRP yasal sorunları geride bırakabilirse, bir kez daha yükselebilir.

Sonuç

XRP gelecekte bir noktada tekrar yükselişe geçebilir. Ancak iddialara göre bu nokta şu anda biraz uzak görünüyor. TOADS ekibinin iddiaları açıklamalarına göre TOADS ile beklemenize gerek yok: Erken ön satış sırasında yeni kilometre taşları kırmaya devam ederken zaten yükseldiği iddia ediliyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.