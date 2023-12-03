Hukuk

Ripple (XRP) Avukatı John E Deaton Önderliğinde Ayaklanma Mı Başlıyor! Kongreye Eylem Çağrısı Yapıldı!

Özet

  • XRP avukatları, SEC'in eylemlerini sorgulayarak ABD Kongresi'nin müdahalesini talep etti.
  • Avukatlar, Finansal Hizmetler Komitesi'ni SEC'in denetlenmesi için harekete geçmeye çağırdı.
  • SEC, eylemleri sebebiyle federal yargıç tarafından hedef alındı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Yaptıkları son paylaşımda XRP avukatları olan John Deaton ve Bill Morgan, SEC’in eylemlerini sorgularken ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Cumhuriyetçilerinin mahkeme celbi çıkarma konusundaki isteksizliğine dikkat çekti ve Kongre müdahalesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

İçerikler
XRP Avukatının Yanlış Beyan İddiasıXRP Avukatlarından Eylem Çağrısı

XRP Avukatının Yanlış Beyan İddiası

ABD’de de Federal bir yargıç, kripto firması Debt Box ile ilgili bir davayı ele alması sebebiyle SEC’e ateş püskürdü ve “maddi olarak yanlış ve yanıltıcı temsiller” konusundaki endişelerinden bahsetti. Yargıcın eleştiri yapmasının sebebi ise, özellikle SEC’in kripto şirketine ait milyonlarca dolarlık varlığın dondurulmasına sebep olmasıyla ilişkili olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor.

Tüm bunların yanı sıra, mahkeme SEC’den bir açıklama yapmasını da talep etti ve kurumun yaratması gereken güveni ihlal ediyormuş gibi görünmesine sebep olan bir durum için yaptırımlardan da bahsetti.

Tüm bunlar olurken, XRP Avukatı John E Deaton sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada hakimin yaptırımları değerlendirmesine şaşırmadığını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

Jorge Tenreiro ve GurbirGrewalNJ gibi SEC avukatları Mahkemeyi kasıtlı olarak yanıltmaktan çekinmiyor.

Deaton ayrıca, SEC’in kripto para davalarına yaklaşımının kişisel niteliğini vurgulayarak, federal yargıçların daha önce yaptığı gözetim çağrılarına ve SEC’in Kongre taleplerini göz ardı etmesine dikkat çekti.

XRP Avukatlarından Eylem Çağrısı

John E. Deaton tarafından önemli bir çağrı yapıldı. Yapılan çağrı ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Cumhuriyetçilerine, özellikle de Başkan Patrick McHenry’ye hitaben gerçekleşti. Kritik çağrıda, Finansal Hizmetler Komitesi’i SEC ve Başkanı Gary Gensler’i denetleme rolünü yerine getirmeye davet edildi ve Kongre celbine duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

Deaton’a göre, Gary Gensler ve SEC’in yasalara bağlılık eksikliği bulunurken ve kripto endüstrisi için ise büyük tehditle bir tehdit oluşturuyor. Bu doğrultuda endişelerini dile getiren Özellikle, Başkan Patrick McHenry ve Finansal Hizmetler Komitesi net bir biçimde harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra, bir diğer tarafdan Avukat Bill Morgan, Finansal Hizmetler Komitesi’nin Kongre celbi çıkarma konusundaki isteksiz tutumunu şaşkınlıkla dile getirdi. Bu doğrultuda Potansiyel siyasi nedenlere dikkat çekerek yorumlarda bulundu.

You Might Also Like

SEC ve Kripto Arasındaki Savaş Neden Bitmedi?

Kripto Para Yasasında Yeni Gelişme, Ne Zaman Geliyor?

Bir Ülke Daha Düğmeye Bastı! Kripto Paralardaki Bu Yeni Strateji Ülkenin Tüm Kaderini Değiştirebilir!

Şaşırtan Hamle! Kripto Para Vergisinde Yerli Ve Yabancı Borsa Ayrımı

Tarihi Evraklar Kabul Edilecek! Terra Luna Davasında Sonunda Bu Oldu! Do Kwon İçin Yolun Sonu Mu?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı Kasırga Uyarısı! Balinalar Bu Altcoin’i Biriktirmeye Devam Ediyor
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kasırga Uyarısı! Balinalar Bu Altcoin’i Biriktirmeye Devam Ediyor
CHAINLINK (LINK)
Herkes Bitti Diyordu 8 Dolardan 62 Dolara Yükseldi! Kimse Bu Altcoin’i Satmıyor! Eskisinden Daha Mı Güçlü?
Solana (SOL)
Önümüzdeki Hafta Kaçırmamanız Gereken 4 Altcoin
Kripto Para
Sıcak Gelişme! Bitcoin ve Ethereum’dan Yeni 2023 Rekoru
Kripto Para
Lost your password?