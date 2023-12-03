Ripple (XRP) Avukatı John E Deaton Önderliğinde Ayaklanma Mı Başlıyor! Kongreye Eylem Çağrısı Yapıldı!

Yaptıkları son paylaşımda XRP avukatları olan John Deaton ve Bill Morgan, SEC’in eylemlerini sorgularken ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Cumhuriyetçilerinin mahkeme celbi çıkarma konusundaki isteksizliğine dikkat çekti ve Kongre müdahalesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

XRP Avukatının Yanlış Beyan İddiası

ABD’de de Federal bir yargıç, kripto firması Debt Box ile ilgili bir davayı ele alması sebebiyle SEC’e ateş püskürdü ve “maddi olarak yanlış ve yanıltıcı temsiller” konusundaki endişelerinden bahsetti. Yargıcın eleştiri yapmasının sebebi ise, özellikle SEC’in kripto şirketine ait milyonlarca dolarlık varlığın dondurulmasına sebep olmasıyla ilişkili olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor.

Tüm bunların yanı sıra, mahkeme SEC’den bir açıklama yapmasını da talep etti ve kurumun yaratması gereken güveni ihlal ediyormuş gibi görünmesine sebep olan bir durum için yaptırımlardan da bahsetti.

Tüm bunlar olurken, XRP Avukatı John E Deaton sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada hakimin yaptırımları değerlendirmesine şaşırmadığını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

Jorge Tenreiro ve GurbirGrewalNJ gibi SEC avukatları Mahkemeyi kasıtlı olarak yanıltmaktan çekinmiyor.

Deaton ayrıca, SEC’in kripto para davalarına yaklaşımının kişisel niteliğini vurgulayarak, federal yargıçların daha önce yaptığı gözetim çağrılarına ve SEC’in Kongre taleplerini göz ardı etmesine dikkat çekti.

XRP Avukatlarından Eylem Çağrısı

John E. Deaton tarafından önemli bir çağrı yapıldı. Yapılan çağrı ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Cumhuriyetçilerine, özellikle de Başkan Patrick McHenry’ye hitaben gerçekleşti. Kritik çağrıda, Finansal Hizmetler Komitesi’i SEC ve Başkanı Gary Gensler’i denetleme rolünü yerine getirmeye davet edildi ve Kongre celbine duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

Deaton’a göre, Gary Gensler ve SEC’in yasalara bağlılık eksikliği bulunurken ve kripto endüstrisi için ise büyük tehditle bir tehdit oluşturuyor. Bu doğrultuda endişelerini dile getiren Özellikle, Başkan Patrick McHenry ve Finansal Hizmetler Komitesi net bir biçimde harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra, bir diğer tarafdan Avukat Bill Morgan, Finansal Hizmetler Komitesi’nin Kongre celbi çıkarma konusundaki isteksiz tutumunu şaşkınlıkla dile getirdi. Bu doğrultuda Potansiyel siyasi nedenlere dikkat çekerek yorumlarda bulundu.