Coinbase bugün ABD Devre Mahkemesi’nde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı bir dava açtı ve bu dava Ripple Labs ve ajansa karşı yasal savaşı için de büyük önem taşıyacak. Bir blog yazısında, ABD’nin en büyük kripto borsası, davanın Temmuz 2022 dilekçesine ilişkin bir kararla ilgili olduğunu paylaştı.

SEC İçin Son Durum! Köşeye Sıkıştı

Coinbase, SEC’ten kripto endüstrisi için rehberlik sağlamak üzere resmi kural koyma sürecini kullanmasını istedikleri dilekçeye SEC’i evet veya hayır yanıtı vermeye zorlamak istiyor. Ajansın yasa gereği dilekçeye zamanında yanıt vermesi gerekiyor.

Ancak bugüne kadar SEC, Coinbase’in iddia ettiği gibi, kasıtlı olarak bir yanıt verme süreciyle karşılaşmadı. Coinbase, SEC’in kararını çoktan verdiğini, ancak başkan Gary Gensler’in geçen hafta ABD Kongresi önündeki duruşmasında açıkça görüldüğü gibi bir karar bildirmek istemediğini iddia ediyor. Ancak SEC cevap vermeyi reddederek Coinbase’i adli inceleme olasılığından mahrum bırakıyor.

Ripple İçin Önemli Gelişme!

Coinbase’in davasının sağlayabileceği düzenleyici netliğe ek olarak, Ripple ve SEC arasındaki yasal savaş üzerinde de doğrudan bir etkisi olabilir. XRP topluluk avukatı John E. Deaton’ın Twitter üzerinden açıkladığı gibi, bu kripto ile ilgili olarak açılan ikinci Mandamus yazısı.

Deaton’ın açıklaması şöyle:

Bu dilekçeyi seviyorum çünkü SEC’e dava açarak bir yargıçtan SEC’in işini yapmasını ve Ripple şikayetini yalnızca Ripple’ın doğrudan satışlarını içerecek şekilde değiştirmesini istediğimde, kripto ile ilgili 1. Mandamus Dilekçesini sundum.

Bunun ötesinde, Coinbase’in SEC’e karşı açtığı dava Ripple için bir başka öneme daha sahip. Avukat Bill Morgan, Ripple gibi Coinbase’in de ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum (ETH) için sözde bir karar verdiği Hinman konuşmasına dayandığını savunuyor.

Bu argümanın güçlü olup olmadığını zaman gösterecek. Morgan’ın açıkladığı üzere SEC, Hinman’ın konuşmasının eski daire başkanının kişisel görüşleriyle ilgili olduğunu iddia ediyor. Bugüne kadar hiçbir mahkeme Hinman’ın konuşmasının resmi bir SEC açıklaması olduğuna karar vermedi.

Bununla birlikte, Coinbase’in atıfta bulunduğu SEC Komiseri Hester Peirce’in bir görüşü, iyi niyetle hareket etmeye çalışan piyasa katılımcılarının yaptırım eylemlerine tabi olduğunu gösterdiği için yardımcı olabilir.

Morgan’ın vardığı sonuç şu:

Kriptoların menkul kıymet olup olmadığı konusunda ne söylerseniz söyleyin ve kayıt sürecinin kriptolar için uygun olmadığını varsayarsak, bu SEC’i kötü bir ışık altında bırakıyor ve bir gündemle hareket ettiriyor.

Coinbase’in davası bu nedenle Ripple ve adil bildirim savunması için başka bir zorlayıcı argüman sağlamalı. Elde edilen verilere göre ABD Güney New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Torres’in kararı her an çıkabilir.