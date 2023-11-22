Richard Teng Kimdir? Binance Borsasında CZ’nin İstifasının Ardından Göreve Gelen CEO Neyi Hedefliyor?

Dün akşam saatlerinde yaşanan tüm gelişmelerin ardından Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Binance borsasından istifasını açıklamasından kısa bir süre sonra, Haziran ayında yayımlanan haberimizde de yeni CEO olarak bahsedilen Richard Teng konusunda beklentiler boşa çıkmadı ve yeni Binance CEO’su olarak atandı.

Richard Teng Kimdir?

Richard Teng geçmişte de Binance CEO’luğu konusunda adı geçen, Singapurlu deneyimli bir iş adamı olarak biliniyor. Aynı zamanda finans sektöründe, kripto para birimleri özelinde de geniş bir deneyim ve uzmanlığa sahip eski bir düzenleyici olarak karşımıza çıkıyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden lisansını tamamlamış olan Teng ve daha sonra Chicago Üniversitesi’nden işletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2021 yılının Ağustos ayınfda Teng, Singapur doları (SGD) için önde gelen fiat-kripto ticaret platformu Binance Singapore’da CEO rolüne getirilmişti. Görev tanımı içerisinde işi büyümesi ve yerel yasalara uyum bulunuyordu.

Ayrıca Teng, şirket çıkarlarına destek açısından Singapur Para Otoritesi (MAS) ve kripto ekosistemindeki diğer paydaşlarla olumlu bir ilişki içerisinde olmayı hedefledi. 2021 yılının Kasım ayında yapılan yeni bir görevlendirmenin ardından, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki operasyonları ve stratejiyi denetlemek üzere Binance’te Bölgesel Piyasalar Başkanlığı görevine getirildi.

Onurunu ve alçakgönüllülüğünden bahseden Teng, Binance ve içerisinde bulunduğu kripto para endistrüsinde, şeffaflık ve uyumluluk oluşturma konusundaki kararlılığını belirtti.

Richard Teng’in Sonraki Planları Neler?

Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Richard Teng, üç temel odak noktasına dikkat çekmişti:

Kullanıcı güvenini sağlamak konusunda net bir tutum sergileyen Teng, kullanıcılara şirketin mali gücü, güvenliği ve genel emniyeti konusunda güvence verme konusundaki kararlılığını vurguladı ve ekledi:

Kullanıcı güveninin oluşturulması ve sürdürülmesi en önemli öncelik olacaktır.

Küresel düzenleyici işbirliğinin her fırsatta önemine dikkat çeken Teng, küresel olarak yüksek standartları korumaya yönelik tutumuyla, düzenleyicilerle iş birliği içerisinde olma niyetini dile getirdi.

Web3 büyümesinin de desesteklenmesi gerektiğini düşünen Teng, dijital ortamdaki daha geniş eğilimlerle uyumlu olarak Web3’ün büyümesini ve benimsenmesini desteklemek konusunda ortaklarla işbirliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Kalmak için buradayız. Lütfen bana destek verin. Önümüzdeki günler için heyecanlıyım.

Changpeng CZ Zhao’nun Sıradaki Planı Ne?

CZ ayrıca yaptığı paylaşımlarda geleceğe dair yorumlarda bulundu. Zhao, bir hissedar ve şirket için tarihsel bilgi kaynağı olarak bağlılığını ifade ederken, aktif CEO’luk görevinden çekileceği yönünde kararını açıkladı.

Etrafında gerçekleşen olayların ardından açıklama yapan Zhao şu sözleri söyledi:

Benim için sırada ne var? Önce biraz ara vereceğim. Son 6 buçuk yıldır tek bir gün bile gerçek anlamda (telefonum kapalı) ara vermedim.

Blockchain, Web3, DeFi, AI ve biyoteknoloji alanlarındaki girişimlerde azınlık token/hissedar olmayı amaçlayan pasif yatırım planlarını açıkladı.

Başka bir girişime adım atma ihtimali hakkında konuşan Zhao, farklı bir macera hevesini getirerek şunları söyledi:

Kendimi tekrar bir startup’ı yöneten bir CEO olarak göremiyorum. Tek seferlik (şanslı) bir girişimci olmaktan memnunum. Eğer dinleyenler olursa, az sayıda gelecekteki girişimciye özel olarak koçluk/mentorluk yapmaya açık olabilirim. Başka hiçbir şey için olmasa bile, en azından onlara ne yapmamaları gerektiğini söyleyebilirim.

Bunun yanı sıra Eski CEO CZ şimdilik alınan bir karara bağlı olarak 175 milyon dolarlık kefaletle 23 Şubat 2024’teki bir sonraki .