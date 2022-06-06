X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Reuters, Dev Kripto Para Borsasını Suçladı!

Suçlamaların dayanağı ne? Ana akım medyadaki kripto para korkusu yeniden hortladı ve dev kripto para borsası hedef tahtasına oturtuldu.
22:35
6 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ana akım medyanın kripto paralara alerjisi bitmiş değil, aynı şekilde borsalara da her fırsatta çeşitli suçlamalar yöneltiyorlar. Binance en büyük kripto para borsası olduğu için burasıyla alakalı iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Peki Reuters tarafından ortaya atılan son iddialar neler?

Binance Hakkındaki İddialar

Reuters, dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance hakkında milyar dolarlık kara para aklama haberi yayınladı. 5 yıl için 2,5 milyar doların borsa aracılığıyla aklandığının iddia eden Reuters’a cevap gecikmedi. Binance ekibi, Reuters tarafından ortaya atılan kripto borsasının bilgisayar korsanları, dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları için bir merkez olduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

Binance, küresel kara para aklamayla mücadelede ön saflarda yer aldığını belirtti. Borsadaki ekip ayrıca kripto işlemlerinin çok izlenebilir olduğunu ve 2021’de sadece %0,15’inin yasa dışı faaliyetle ilişkili olduğunu ekledi.

Binance Cevap Verdi

Reuters’in iddialarına yanıt olarak Binance ekibi, kriptonun pek çok kişinin varsaydığı gibi bir kara para aklama cenneti olmadığını vurguladı. Buna karşılık, yaklaşık 800 milyar ila 2 trilyon dolar değerindeki geleneksel itibari paranın %2 ila %5’i arasında, bir miktarın suça bulaştığı da söylendi. Binance ekibi, iddialarda bulunan Reuters gazetecisinin zincir üzerindeki verileri anlamadığını ekledi.

“Kısa süre önce bir gazeteci, Binance’ın 2017 ile 2022 arasında yaklaşık 2,5 milyar doların aklanmasını sağladığına dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etti. Ancak, bu gazetecinin verileri ve blockchain’in nasıl çalıştığını anlamadığı açık”.

Ek olarak, Binance ekibinin yanıtı, blockchain işlemlerinin izlenmesi en kolay olanlardan biri olduğunu ve genellikle suçluların lehine çalışmadığını yineledi.

“Takip edilmesi neredeyse imkansız olan nakit paranın aksine, Blockchain, kolluk kuvvetleri için en güçlü araçlardan biri olduğunu kanıtladı. Blockchainin değişmez, halka açık doğası, kripto paraları kara para aklama için kötü bir seçim haline getiriyor, çünkü kolluk kuvvetlerinin kara para aklamayı nakit işlemlerden çok daha kolay ortaya çıkarmasına ve izlemesine izin veriyor”.

Reuters’e göre Binance, küçük bir Slovak kripto para borsasının başarılı bir şekilde hacklenmesinden sonra, kötü şöhretli Kuzey Koreli Lazarus grubu tarafından Eylül 2020’de kullanıldı. Reuters’in raporu, Binance’ın yalnızca 2019’da 770 milyon doların üzerinde yasa dışı fon aldığını iddia ediyor.

Son olarak ufak bir örnek verelim. İngiliz bankası NatWest sadece 1 müşterisinin 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği için ciddi miktarda para cezası almıştı. Bunun gibi çok sayıda örnek bulunuyor ve toplamları 2,5 milyar doların üzerindedir. Peki ya nakit para? O çok daha kirli…

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Sıfırdan Binance Borsa Eğitimi Başlıyor!
Sıfırdan Binance Borsa Eğitimi Başlıyor!
Binance Ceo’su CZ açıkladı, O Kripto Patronuyla Hiç Görüşmedim!
Binance Ceo’su CZ açıkladı, O Kripto Patronuyla Hiç Görüşmedim!
Binance Labs Duyurdu: 500 Milyon Dolarlık Yeni Bir Yatırım Fonu Başlatıldı!
Binance Labs Duyurdu: 500 Milyon Dolarlık Yeni Bir Yatırım Fonu Başlatıldı!
Kripto Para Borsası Binance’den Yeni Duyuru: İşte Yeni Listelemenin Detayları!
Kripto Para Borsası Binance’den Yeni Duyuru: İşte Yeni Listelemenin Detayları!
Sıcak Gelişme: Binance Müjdeyi Verdi!
Sıcak Gelişme: Binance Müjdeyi Verdi!
Binance CEO’su “Şimdi Zamanı Mı?” Dedirtti! Binance İflas Ederse Ne Olur?
Binance CEO’su “Şimdi Zamanı Mı?” Dedirtti! Binance İflas Ederse Ne Olur?
Binance CEO’sundan Dikkat Çeken Açıklama: İyi Bir Örnek Değilim!
Binance CEO’sundan Dikkat Çeken Açıklama: İyi Bir Örnek Değilim!
Binance Coin (BNB) Son Durum: Binance Haberlerinin Etkisi!
Binance Coin (BNB) Son Durum: Binance Haberlerinin Etkisi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoinin Oyunu 194 Milyon Kullanıcıya Sunuluyor!
Hong Konglu Düzenleyiciden Dikkat Çeken NFT Uyarısı
NFT Pazarını Alt Üst Eden Koleksiyon!
Sus Payı İçin 60 Dolar ETH Gönderdiler
Son Teknik Analizler
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
IMF Raporunda “DeFi” Vurgusu: Potansiyel Fayda ve Riskler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022