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Ana akım medyanın kripto paralara alerjisi bitmiş değil, aynı şekilde borsalara da her fırsatta çeşitli suçlamalar yöneltiyorlar. Binance en büyük kripto para borsası olduğu için burasıyla alakalı iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Peki Reuters tarafından ortaya atılan son iddialar neler?

Binance Hakkındaki İddialar

Reuters, dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance hakkında milyar dolarlık kara para aklama haberi yayınladı. 5 yıl için 2,5 milyar doların borsa aracılığıyla aklandığının iddia eden Reuters’a cevap gecikmedi. Binance ekibi, Reuters tarafından ortaya atılan kripto borsasının bilgisayar korsanları, dolandırıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları için bir merkez olduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

Binance, küresel kara para aklamayla mücadelede ön saflarda yer aldığını belirtti. Borsadaki ekip ayrıca kripto işlemlerinin çok izlenebilir olduğunu ve 2021’de sadece %0,15’inin yasa dışı faaliyetle ilişkili olduğunu ekledi.

Binance Cevap Verdi

Reuters’in iddialarına yanıt olarak Binance ekibi, kriptonun pek çok kişinin varsaydığı gibi bir kara para aklama cenneti olmadığını vurguladı. Buna karşılık, yaklaşık 800 milyar ila 2 trilyon dolar değerindeki geleneksel itibari paranın %2 ila %5’i arasında, bir miktarın suça bulaştığı da söylendi. Binance ekibi, iddialarda bulunan Reuters gazetecisinin zincir üzerindeki verileri anlamadığını ekledi.

“Kısa süre önce bir gazeteci, Binance’ın 2017 ile 2022 arasında yaklaşık 2,5 milyar doların aklanmasını sağladığına dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etti. Ancak, bu gazetecinin verileri ve blockchain’in nasıl çalıştığını anlamadığı açık”.

Ek olarak, Binance ekibinin yanıtı, blockchain işlemlerinin izlenmesi en kolay olanlardan biri olduğunu ve genellikle suçluların lehine çalışmadığını yineledi.

“Takip edilmesi neredeyse imkansız olan nakit paranın aksine, Blockchain, kolluk kuvvetleri için en güçlü araçlardan biri olduğunu kanıtladı. Blockchainin değişmez, halka açık doğası, kripto paraları kara para aklama için kötü bir seçim haline getiriyor, çünkü kolluk kuvvetlerinin kara para aklamayı nakit işlemlerden çok daha kolay ortaya çıkarmasına ve izlemesine izin veriyor”.

Reuters’e göre Binance, küçük bir Slovak kripto para borsasının başarılı bir şekilde hacklenmesinden sonra, kötü şöhretli Kuzey Koreli Lazarus grubu tarafından Eylül 2020’de kullanıldı. Reuters’in raporu, Binance’ın yalnızca 2019’da 770 milyon doların üzerinde yasa dışı fon aldığını iddia ediyor.

Son olarak ufak bir örnek verelim. İngiliz bankası NatWest sadece 1 müşterisinin 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği için ciddi miktarda para cezası almıştı. Bunun gibi çok sayıda örnek bulunuyor ve toplamları 2,5 milyar doların üzerindedir. Peki ya nakit para? O çok daha kirli…