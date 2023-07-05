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QUBE, MATIC ve ADA’nın 2023’ün üçüncü çeyreğinde yükseliş yaşayabileceği iddia ediliyor. Bu coinler dünya çapında yatırımcıların dikkatini çekmiş olabilir ve iddialı açıklamalara göre yükselişler konusunda yatırımcılar beklenti için olabilir. Bu yazıda bahsi geçen token’ların özelliklerine değiniliyor.

InQubeta (QUBE): Kitlesel Fonlama Yapay Zeka Ekosistemi

Kripto alanında gelişmekte olduğu iddia edilen bir oyuncu olan InQubeta (QUBE), özellikleri ve ön satışı sırasındaki güçlü taleple iddialara göre heyecan yarattı. Aşağıda QUBE’un özelliklerin sıralanıyor:

Yapay Zeka Odaklı Ekosistem: InQubeta, yapay zeka endüstrisine odaklanarak ve yatırımcıları gelecek vaat eden yapay zeka girişimleriyle buluşturarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, kısmi yatırım fırsatlarından yararlanarak yatırımcıların yapay zeka projelerine katılmalarına ve ödül ve öz sermaye tabanlı NFT’lere erişim sağlamalarına olanak tanıyor. Yapay zekanın artan önemi ve bu alandaki yıkıcı yenilik potansiyeli, InQubeta’yı bir yatırım fırsatı haline getiriyor olabilir.

Yakım Stratejisi: Açıklamalara göre InQubeta, deflasyonist bir token modeli uygulamakta ve %2’lik bir alım satım vergisi yakma cüzdanına gitmektedir. Bu yakım stratejisi, token arzını zaman içinde azaltarak potansiyel olarak değerini artırabilecek bir kıtlık faktörü yaratır. QUBE’ye olan talep arttıkça, ekibin iddialı açıklamasına göre tokenin sınırlı arzı önemli bir artışı tetikleyebilir.

Tokenomik ve Yönetişim: QUBE, InQubeta ekosisteminde bir yardımcı token olarak hizmet vererek kullanıcıların yapay zeka girişimlerine yatırım yapmalarını ve platformun yönetişimine katılmalarını sağlar. Token sahipleri fikir önerebilir, önerileri oylayabilir ve projelerin gelecekteki yönünü şekillendirebilir; bu da tokenin değer önerisini güçlendiren bir topluluk ve katılım duygusunu teşvik ediyor olabilir.

Olumlu Piyasa Alımı: InQubeta’nın ön satışı sırasında oluştuğu iddia edilen güçlü talep, projeye yönelik önemli bir ilgi ve güvene işaret ediyor olabilir. Ekibin iddialı açıklamasına göre başarılı bağış toplama ve InQubeta etrafında büyüyen heyecan, QUBE’yi önümüzdeki çeyrekte izlenecek kripto para olarak konumlandırıyor.

Polygon (MATIC): Katman-2 Token

Polygon ağının yerel tokenı olan MATIC, çok yönlülüğü ve ölçeklenebilirliği nedeniyle büyük bir popülerlik kazanmıştır.

Gelişmiş Ölçeklenebilirlik: Polygon’un Katman 2 ölçeklendirme çözümleri Ethereum ağının ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde geliştirmiştir. Önde gelen Katman 2 çözümlerinden biri olarak MATIC, daha hızlı ve daha ucuz işlemlere yönelik artan talepten faydalanmak için iyi bir konuma sahiptir. İddialara göre Polygon’un merkezi olmayan uygulamalar (dApps) ve protokoller tarafından giderek daha fazla benimsenmesi, MATIC’in değer kazanma potansiyelini artırmaktadır.

Genişleyen Ekosistem: MATIC’in ekosistemi, önde gelen projeleri ve ortaklıkları çekerek hızla genişlemeye devam ediyor. Polygon ağına daha fazla dApp ve protokol katıldıkça, MATIC tokenlerine olan talep artmaktadır. Ek olarak, MATIC’in popüler cüzdanlara ve borsalara entegrasyonu, erişilebilirliğini ve likiditesini artırarak büyümesini daha da hızlandırır.

Staking Ödülleri: MATIC, token sahiplerinin ağın proof-of-stake mutabakat mekanizmasına katılarak pasif gelir elde etmelerine olanak tanıyan stake etme fırsatları sunar. Bu, yatırımcıları MATIC tokenlarını tutmaya teşvik ederek dolaşımdaki arzı azaltır ve potansiyel olarak token değerini artırabilir.

Piyasa Duyarlılığı: MATIC’i çevreleyen olumlu piyasa duyarlılığı, teknolojik ilerlemeleri, artan benimsenmesi ve kripto pazarındaki genel yükseliş eğilimi nedeniyle yükselişte.

Cardano (ADA): Ölçeklenebilir Blok Zinciri Ekosistemi

Cardano (ADA), yatırımcılar arasında önemli bir ilgi uyandıran bir başka üst düzey kripto paradır. ADA’nın benzersiz özellikleri ve umut verici yol haritası, onu önümüzdeki çeyrekte yükseliş için güçlü bir rakip haline getiriyor olabilir.

Akıllı Sözleşme Entegrasyonu: Cardano’nun merakla beklenen ve Alonzo güncellemesiyle kullanıma sunulması planlanan akıllı sözleşme işlevi, geliştiriciler ve dApp’ler için bir olasılıklar dünyasının kapılarını açıyor. Bu dönüm noktasının, geliştiricileri ve kullanıcıları Cardano ekosistemine çekerek ADA tokenlerine olan talebi artırması bekleniyor.

Güçlü Topluluk Desteği: Cardano, projenin vizyonuna ve uzun vadeli potansiyeline inanan tutkulu ve kendini adamış bir destekçi topluluğuna sahiptir. Topluluğun aktif katılımı ve devam eden gelişmeler ve ortaklıklar olumlu duygular yaratmakta ve yeni yatırımcıları ADA’ya çekmektedir.

Sürdürülebilirlik ve Güvenlik: Cardano’nun sürdürülebilirlik ve güvenliğe odaklanması onu diğer blok zinciri platformlarından ayırmaktadır. Projenin hakemli araştırmalara ve titiz protokol geliştirmeye olan bağlılığı, güvenlik açıklarıyla ilişkili riskleri azalttığı ve ağın uzun vadeli uygulanabilirliğini sağladığı için yatırımcılara güven aşılıyor olabilir.

Sonuç

QUBE, MATIC ve ADA kripto piyasasında büyük ilgi gördü ve iddialara göre yatırımcılar 2023’ün üçüncü çeyreğinde önemli ralliler bekliyorlar. Bu tokenları çevreleyen benzersiz, ortaklıklar ve piyasa duyarlılığı, etkileyici getiriler sağlayabilecekleri inancını destekliyor olabilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.