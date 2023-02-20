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Kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ve Helium’un Solana ağına geçiş yapacağının duyurulması ile birlikte Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi olan SOL, son haftalarda oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. SOL, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %30’a yakın bir değer artışı kaydederek 26,4 dolar fiyat seviyelerini geride bıraktı ve günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Solana’da Doping Etkisi

Helium ağının 27 Mart’ta resmi olarak Solana’ya geçiş yapacağının duyurulması, Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL adına bir doping etkisi yarattı. SOL, kripto para piyasasının yükselişe geçmesinin de etkisiyle son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son 1 haftada %30’a yakın bir değer artışı kaydeden Solana (SOL), son 24 saatlik zaman diliminde de %10’u aşan bir yükseliş kaydetti ve 26,4 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Solana (SOL), aynı zamanda bu son yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden beşinci kripto varlık oldu.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bitcoin’in geçen hafta %15’in üzerinde bir değer artışı kaydetmesi ile birlikte de kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi değer artışlarına hız kazandırdı. Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışlarının ardından 25.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken, Ethereum (ETH) ise 1.700 dolar fiyat seviyelerini geride bıraktı. Öte yandan kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,13 trilyon doları aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.