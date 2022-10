Okuma Süresi: 2 Dakika

Son iki yılın tartışmalı kripto para birimi Ripple (XRP) analistlere göre, Tether (USDT) karşısında düşüş trendi aralığından önemli bir kopuşla güç topluyor gibi görünüyor. Analistler XRP fiyatında olası 1 dolarlık hedef için görüşlerini dile getiriyor.

Haftalık XRP Grafikleri

Geride bırakmaya hazırlandığımız haftada kripto para birimlerinin bir miktar rahatlama yaşadıklarını ifade edebiliriz. Son birkaç gün içinde yukarı yönlü hamle yapan kripto para birimlerinden biri de XRP oldu. Buna ek olarak XRP’nin davayı kazanabileceği yönünde çıkan haberlerden sonra kripto para biriminin fiyatında yukarı yönlü hamle olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Analistlere göre ise bu durum XRP’nin 1 dolarlık önemli hedefine doğru atmış olabileceği bir adım olabilir.

Haftalık grafiklere bakıldığında XRP’nin 0,43 dolarlık seviyelerden 0,53 dolarlık seviyelere kadar yükseldiği görülüyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,51 dolar seviyesinde işlem gören kripto para birimi 1 hafta içinde %8,9 oranında artış kaydetti.

XRP için haftalık bazda direncin 0,6 dolar ile 0,8 dolar aralığında ve haftalık desteğin 0,3 dolar bandında olduğunu ifade eden analistlere göre son hamleler kripto para biriminin 1 dolara doğru giden yolunu açmış olabilir.

XRP Beklentileri

Son 24 saat içinde %5’in üzerinde artış yaşamış olan piyasa hacmi bakımından en büyük altıncı kripto para birimi olan XRP, aylık bazda da %57 artış kaydetmiş durumda. Bugün gün içinde nispeten stabil ilerleyen XRP için analistler 0,3 dolarlık ana desteğin yanı sıra 0,44 doların bir ara destek olabileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak XRP’nin 0,6 dolarlık direnci kırması hızlı bir hamle ile 0,8 doların test edilmesini beraberinde getirebilir. 0,8 doların hacimli bir kırılımı ise 1 dolara doğru hamleyi tetikleyebilir.

Öte yandan XRP’nin 8 ve 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) üzerinde olmasının da bir artış sinyali olduğu ifade ediliyor. Özellikle 0,5 dolar üzerinde kalındığı sürece analistlere göre XRP için yükseliş eğilimi söz konusu.

Ancak yatırımcılar kripto para piyasasında her an her şeyin olabileceğini unutmamalı ve XRP konusunda da bunu göz önünde bulundurarak işlemler yapmalı.