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Bitcoin (BTC) geçici bir düşüş yaşıyor ve bu da DeFi piyasasının dinamiklerinin biraz olsun değişmesine neden oluyor. Kripto paradigmasındaki bu değişim nedeniyle, kripto meraklıları umut verici büyüme potansiyeline sahip alternatif yatırım fırsatlarına odaklanıyor olabilir. Öne çıkan yarışmacılar arasında InQubeta (QUBE), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) yer alıyor. Bu üç kripto para birimi, iddialara göre, sektörde dalgalar yaratıyor ve piyasa türbülansının üzerine çıkmaya ve etkileyici getiriler sağlamaya hazırlanıyor.

Polygon ve Solana bir süredir piyasada olsa da, InQubeta kripto piyasasının ilgisini çeken en iyi ICO’lardan biri olarak iddia ediliyor. İddialara göre bu kripto para biriminden yararlanan yatırımcılar, popüler NFT’lerin ticaretinin tadını çıkarırken yapay zeka girişimlerine yatırım yapmak için kendilerini benzersiz bir konumda bulacaklar.

InQubeta (QUBE): Finansın Geleceğini İnovasyonla Beslemek

Finansal inovasyonun ön saflarında yer aldığı iddia edilen InQubeta, dijital ekonomilerde devrim yaratmak için büyük planları olan bir oyun değiştirici olarak ortaya çıktı. Blok zinciri ve akıllı sözleşme yeteneklerinden yararlanan InQubeta, yapay zekaya kısmi yatırımlar yapılmasını sağlayan merkezi olmayan bir platform sunuyor.

Bu özellik, kullanıcıların sermaye toplamak isteyen yapay zeka girişimlerine fon sağlamak için kitle fonlaması havuzlarına serbestçe erişmelerine olanak tanır. Projenin QUBE tokenleri tarafından desteklenen sağlam ekosistemi, şirketlerin ve kullanıcıların platformun hizmetlerine katılmaları, katkıda bulunmaları ve bunlardan yararlanmaları için dinamik bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Proje ekibinin açıklamalarına göre dikkate değer bir özellik, kullanıcıların popüler NFT’leri alıp satabilecekleri NFT pazarıdır. Bu dijital sanat eserleri ödül ve öz sermaye tabanlıdır ve ayrıca özel bir ödül havuzundan kazanmak için platformda alınıp satılabilir ve stake edilebilir.

İddialara göre platformu hızlı bir şekilde başlatmak ve kripto alanında kitlesel benimsemeye doğru bir adım atmak için InQubeta, QUBE tokenlerinin ön satışını başlattı. Ekibin iddialı açıklamasına göre ön satışın, token’ın fiyatını yükseltmesi ve tanınırlığını artırması beklenirken, erken yatırımcılara listelemeden önce uygun fiyatlarla satın almaları için bir şans vermesi bekleniyor. Birkaç hafta içinde 250 bin doların üzerinde para toplayan InQubeta, Bitcoin’in düşüşünün ortasında başarıya ulaşma yolunda ilerlediğini ve daha önemli büyüme potansiyeline sahip kripto paralar arayan yatırımcıları kendine çekmeyi hedeflediğini iddia ediyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Polygon (MATIC)

Polygon da en iyi ICO’lardan biriydi ve Ethereum (ETH) ağındaki yüksek ücretler ve yavaş işlem sürelerinin zorluklarını ele alan bir çerçeve sunuyor. MATIC, katman-2 ölçeklendirme çözümünü kullanarak Ethereum’un ölçeklenebilirliğini artırmakta ve daha hızlı ve daha ucuz işlemlere olanak sağlamaktadır.

Merkezi olmayan uygulamalardan (DApps) oluşan gelişen bir ekosisteme ve gelişen bir topluluğa sahip olan Polygon, projelerini ölçeklenebilir bir altyapı üzerinde oluşturmak ve dağıtmak isteyen geliştiriciler için başvurulacak bir platform olarak kendini konumlandırmıştır. İddialara göre ağın yerel tokenı MATIC, ağın güvenliğini sağlamada, işlemleri kolaylaştırmada ve yönetişime katılmada önemli bir rol oynamakta ve Bitcoin’in düşüşünün ortasında onu cazip bir yatırım fırsatı haline getirmektedir.

Solana (SOL)

Solana, diğer blok zinciri platformlarının kritik sınırlamalarını ele almak için en son teknolojiden yararlanarak kripto aleminde dikkate alınması gereken bir güç olarak hızla ortaya çıktı. Platform bu başarıyı, Proof of History (PoH) ve Tower BFT konsensüs algoritması gibi çığır açan yeniliklerin benzersiz bir kombinasyonunu kullanarak elde etmektedir. Bu olağanüstü performans, SOL’u merkezi olmayan uygulamalar (DApps), merkezi olmayan finans (DeFi) ve değiştirilemez tokenler (NFT’ler) için oyunun kurallarını değiştiren bir platform olarak konumlandırmıştır.

İnovasyonu teşvik eden bir ekosistem ve sağlam bir geliştirici ağı ile Solana, blockchain teknolojisinin geleceğinin önünü açıyor. Yerel SOL tokenı, işlemleri, stake etmeyi ve yönetişimi güçlendirerek ağın can damarı olarak hizmet vermektedir.

Sonuç

Bitcoin’in mevcut düşüşü kripto piyasasını gölgede bıraksa da iddialara göre InQubeta, Polygon ve Solana’nın yükselişi yeni bir esneklik ve yenilik çağına işaret ediyor. Bu DeFi şirketleri çeşitli özellikler sunarak, ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alarak ve gerçek dünyada benimsenmeyi teşvik ederek yatırımcıların ve meraklıların hayal gücünü yakalamış olabilir.

İddialara göre pazar geliştikçe, bu projeler umut ışıkları olarak öne çıkıyor ve kripto alanının geleceği için heyecan ve beklentiyi körüklüyor. Ekibinin iddialı açıklamalarına göre InQubeta beklentileri aşacak şekilde konumlandırılmış ve ön satışı ilerledikçe, büyüme ve etki potansiyelinden faydalanmak için yer olabilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.