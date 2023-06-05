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  •   Binance ve Geliştirici Ekibi Terra Classic’i (LUNC) Zıplattı! Fiyat Yüzde 35’in Üzerinde Yükseldi!

Binance ve Geliştirici Ekibi Terra Classic’i (LUNC) Zıplattı! Fiyat Yüzde 35’in Üzerinde Yükseldi!

Özet

  • Terra Classic (LUNC), Binance'in ve Joint L1 Task Force'un duyurularının ardından yüzde 35'in üzerinde yükseldi.
  • Yükseliş sırasında büyük short pozisyon likidasyonu yaşanırken, yatırımcılar ralli beklentisiyle LUNC satın aldı.
  • LUNC fiyatı, yaklaşan CosmWasm güncellemesi ve balinaların desteğiyle daha da yükselme potansiyeline sahip.
10:50
5 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) fiyatı, işlem hacmindeki büyük artışla desteklenerek yüzde 35 yükseldi. Güçlü ralli, Binance’in USDⓈ-M 1000LUNCBUSD sürekli vadeli işlem sözleşmesini listeden çıkarmasının yanı sıra sürekli vadeli işlem sözleşmesi için kaldıraç ve marjin kademelerini güncelleyeceğini açıklamasının ardından geldi. Kullanıcılar 8 Haziran’dan önce LUNC için vadeli işlemlerde açık olan pozisyonlarını kapatmak için harekete geçti. Buna ek olarak, Joint L1 Task Force geliştirici grubu Terra Classic Blockchain’inin Terra (LUNA) ve Cosmos Blockchain’i ile aynı seviyeye getirmek için v2.1.0 güncelleme teklifini resmen yayınlamış olması balina seviyesi büyük yatırımcıları LUNC satın almaya itti.

Terra Classic Fiyatı Büyük Short Pozisyon Likidasyonunun Ortasında Yükseldi

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 8 Haziran’da TSİ 12.00’da USDⓈ-M 1000LUNCBUSD süreli vadeli işlem sözleşmesini kaldıracak ve kaldıraç ve marjin kademelerini güncelleyecek. Kullanıcılar, kripto para borsasının sunduğu 1000LUNCBUSD sürekli vadeli işlem sözleşmesinin otomatik olarak kapatılmasından önce açık pozisyonlarını kapatarak olası likidasyon riskinden kaçınmaya çalışıyor. Yatırımcıların Binance’in duyurusuna ve v2.1.0 güncellemesine yanıt olarak özellikle 1000LUNC ve LUNC üzerinde açtıkları açığa satış pozisyonlarını kapattıkları görülüyor.

Veri platformu Coinglass’a göre 4 Haziran’da 1000LUNC‘deki 1.03 milyon dolarlık açığa satış pozisyonu likidite oldu ve bunun karşılığında yalnızca 405 bin dolarlık long pozisyon likide edildi. Bugün, ise yine açığa satış pozisyonlarında long pozisyonlardan daha fazla likidite yaşandı ve şu ana kadar 180 bin dolarlık short pozisyon likide edildi.

Buna ek olarak, 4 Haziran’da 300 bin dolarlık long pozisyon likiditesine kıyasla 722 bin dolarlık LUNC açığa satış pozisyonu likidite edildi. Şu anda, yatırımcılar yaklaşan daha büyük bir ralli beklentisiyle LUNC’ta long pozisyon açıyorlar. Bu durum LUNC üzerindeki olumlu havayı artırarak fiyatı yukarı çekiyor.

LUNC Fiyatı Daha da Yükselebilir

Binance’in 1 Haziran’da 1.04 milyar LUNC token’ını yakmasının ardından LUNC fiyatı destekten toparlandı. Fiyat şimdi 3 aylık düşen kanalın ve üçgen formasyonunundan kırılım yaptı ve parite güncellemesinden önce Terra Classic için yükselen fiyat hareketini geri getirdi. Ancak, LUNC fiyatı şu anda yatırımcıların kar almaya yönelmesi nedeniyle bir miktar geri çekilme görülüyor. Önümüzdeki günlerde 1000LUNC ve LUNC’de daha fazla short likidasyonu yaşanması altcoin‘in fiyatı için daha fazla yükselişi tetikleyebilir.

Verilere göre Terra Classic fiyatı son 48 saatte yüzde 35 yükseldi ve şu anda 0,00011’dan işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,0000890 dolar ve 0,000114 dolarda. Ayrıca, balinalar ve yatırımcılar 14 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen CosmWasm güncellemesinden dolayı LUNC satın alıyor ve bu satın alımlarla işlem hacmini büyük ölçüde artırıyor.

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