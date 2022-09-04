Piyasada genel yön düşüşe işaret etse de bu altcoin bir mini ralli görebilir. Yatırımcılarının yüzü gülecek mi?

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Kripto para piyasaları genel olarak düşüyor olsa da bazı altcoinler istisnai ralliler yaşayabiliyor. İlerleyen saatlerde popüler bir altcoinde bunu görebiliriz. Bitcoin fiyatı 20.000 doların altında buluyorken yükseliş yaşayabilecek altcoin hangisi? Yatırımcılar hangi destek ve direnç seviyelerini izlemeli? Kısa vadeli beklentiler ve tüm detaylar haberimizde.

Dogecoin (DOGE)

Meme token kralı yazı hazırlandığı sırada 0,06228 dolardan alıcı buluyor. Piyasa değeri 8,26 milyar dolar ve son 24 saatte işlem hacmi %25 düştü. Bitcoin’in negatif seyri nedeniyle son 30 gün içinde DOGE 0,06 ile 0,088 dolar arasında hareket etti. Temmuz toparlanmasından tam anlamıyla faydalanamamış olsa da diğerlerine nispeten güçlü kalıyor.

Kısa vadede Dogecoin (DOGE) fiyatı, konsolidasyonunu dar bir aralıkta sürdürüyor. Bununla birlikte, daha düşük zaman dilimi grafiği, alıcıların bir toparlanma rallisi oluşturmasına yardımcı olan bir yükseliş tersine dönüş modeline işaret ediyor. Peki ralli için hangi seviyeler izlenmeli? Yerel zirve kaç dolarda görülecek.

Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi

Dolar paritesinde Dogecoin Ağustos üçüncü hafta satışlarının ortasında %32,4’lük bir düşüşe tanık oldu. Fakat psikolojik destek seviyesi olan 0,06 dolar korundu. Bu destek seviyesi, düzeltme aşamasını durdurdu ve fiyat 0,065 dolar ile 0,06 dolar arasında dar bir konsolidasyon oluşturdu. Her iki tarafında ret mumları bulunan kısa gövde mumu, piyasa duyarlılığındaki belirsizliği yansıtır. Dört saatlik zaman çerçevesi grafiği, dar konsolidasyonu yuvarlayan bir alt modele şekillendiriyor. Teknik kuruluma göre, bu yükseliş eğilimi, alıcıları 0,06 dolarlık destekten geri dönmeye teşvik edecektir.

Yatırımcıların 0,065 dolarlık dirençteki boyun çizgisi direncinden bir yükseliş kırılımı izlemesi gerekecek. Bu hareket fiyattaki yükseliş momentumunu hızlandıracak ve toparlanma rallisinin yeniden başladığının sinyalini verecektir. Peki hedef? Dogecoin yatırımcıları bu kırılımın ardından 0,075 dolar seviyesini görebilir. Aksine, satıcılar 0,065 dolar seviyesini savunmaya devam ederse Doge fiyatı 0,06 dolar desteğinin de altına sarkabilir. Bu durumda düşüşü durduracak en önemli destek 0,05 dolar olacak.

Kısa vadede 0,65 ve 0,075 dolar seviyeleri direnç, 0,06 ve 0,05 dolar seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.