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Kripto para piyasasının son günlerde yeniden yükseliş eğilimi göstermesi, piyasadaki çoğu kripto para biriminin de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetmesine neden oldu. Hafta sonuna yükseliş ile başlayan Ethereum (ETH) ise 1825 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan on-chain veri analizi platformu Glassnode da ETH’deki güncel teknik görünümleri değerlendirerek kritik metriklere işaret etti.

Ethereum, Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerinde

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolara ulaştı.

Kripto para piyasasının da son günlerde yükseliş eğilimi göstermeye başlamasıyla beraber yönünü yeniden yukarı çeviren Ethereum (ETH) ise kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1825 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ancak işlem hacimlerinde de önemli düşüşler kaydedildi. ETH‘nin toplam işlem hacmi, CMC verilerine göre son 24 saatte ortalama %20’lik bir düşüş kaydetti.

Kritik Metrikler, Ethereum (ETH) İçin Hangi Sinyalleri Veriyor

On-chain veri analizi platformu Glassnode, hafta içerisinde ETH’deki son duruma ilişkin önemli sinyaller veren kritik verileri ve metrikleri paylaştı. Glassnode’un paylaştığı verilere göre kripto para borsalarındaki ETH miktarı, son 5 yılın en düşük seviyeleri olan 17,8 milyon ETH‘ye geriledi. Borsalardaki bu mevcut ETH miktarı, Temmuz 2026’dan bu yana görülemeyen bir seviyeydi. Mevcut durumda kripto para borsalarındaki ETH arzı, %15’in de altına geriledi. Kripto para piyasasının güçlü bir yükseliş döneminde olduğu 2021 senesinde ise kripto para borsalarındaki ETH arzı, ortalama olarak %26 seviyelerindeydi.

Glassnode, kripto para borsalarındaki ETH arzındaki bu keskin düşüşün yükseliş eğilimine yönelik bir sinyal verebiliyor olabileceğini belirtse de borsalardaki kripto varlık arzının başka birçok faktöre de bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.