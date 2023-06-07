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Geçtiğimiz birkaç ay içinde, popüler meme token Pepe Coin, popülerliğinin yeni zirvelerine ulaştı. ‘Kurbağa Pepe’ye dayanan memlerden esinlenen meme tokenı, diğer meme tokenlarının fiyat rallisinden sonra yükseldi ve PEPE tokenı fiyat rallisiyle rekor kırdı. Ancak iddialara göre şimdi işler değişiyor. Analistler, PEPE’nin hype’ının azalıp azalmadığını merak ederken, yeni kripto para birimlerine de bakıyor olabilir. İddialara göre bu listenin başında InQubeta yer alıyor. Ethereum tabanlı bir kripto para birimi olan InQubeta, yapay zeka alanında yenilik yapan girişimler için merkezi olmayan bir bağış toplama platformudur. Platform, benzersiz kullanım alanları ve yenilikçi teknolojisi nedeniyle hem kripto kullanıcıları hem de piyasa analistleri için sürpriz bir olarak iddia ediliyor. Platform, startup endüstrisini uzun süredir rahatsız eden yapısal bir sorunu, yani güvenli bağış toplama platformlarının eksikliğini giderdiğini iddia ediyor. Ekibin açıklamasına göre InQubeta, girişimler ve potansiyel yatırımcılar arasındaki boşluğu doldurarak hem girişimlere büyüme planlarını başlatma gücü veriyor hem de yatırımcıların doğru zamanda doğru fırsatı yakalamalarını sağlıyor. Açıklamalara göre sadece InQubeta değil, PEPE coin sahiplerinin daha yüksek kazançları kovalamak için keşfedebilecekleri pek çok seçenek olduğu iddia ediliyor ve yazının devamında 5 seçeneğe değiniliyor.

InQubeta: Blockchain Yapay Zeka Devrimi

Yapay zeka, sektörler arasında büyümeyi körükleyerek ilerleme kaydeden öncü teknolojiler arasında yer alıyor. Ve eğer analistlere inanılacak olursa, işler daha yeni başlıyor. Yapay zeka destekli uygulamalardaki artışın ortasında, iddialara göre, InQubeta’nın kripto para piyasasına girişi daha iyi zamanlanamazdı. Platformun kullanım senaryoları, tüm bir sektörü katalize etme ve dünyanın dört bir yanındaki girişimlerin büyüme yörüngelerini artırmalarına yardımcı olma potansiyeline sahip olabilir. InQubeta ekibi, ağdaki değişim aracı olan ve işlemle ilgili amaçlar için kullanılan QUBE adlı yerel bir token çıkardı.

QUBE tokenı satış öncesi satın alınabilir ve iddialara göre 2023’ün en iyi yeni ico’larından biri olarak görülüyor. InQubeta ekibi token için dokuz aşamalı bir ön satış süreci planladı. Token fiyatı her aşamada artırılacak. Örneğin, beta aşamasında, token fiyatı 0,0070 $ olarak sabitlendi ve ilk aşama için 0,00875 $ olarak belirlendi. Kullanıcılar, satın aldıkları tokenlerin 12 haftalık bir hak ediş süresine sahip olacağını bilmeli. Ayrıca, kullanıcılar QUBE tokenlerini satarlarsa %10 vergi ödemek zorunda kalacaklar.

İddialara göre en son ico, QUBE tokeninin çok yönlülüğü nedeniyle de böyle bir başarı elde etti. Token, ağ üzerinde staking, ticaret ve her türlü ödemeyi yapmak için kullanılır. Yapılan açıklamalara göre, enflasyona ve piyasa oynaklığına karşı bir kalkan görevi gören yerleşik bir deflasyon mekanizmasına sahip. Deflasyonist bir tokenin arzı, fiyatı sabit tutmak için her zaman talebinden daha düşük tutulur. Arzı kontrol etmek için tokenlar çeşitli mekanizmalar aracılığıyla yakılır. InQubeta’nın durumunda, tokenlar imha edildikleri bir ‘yakma cüzdanında’ saklanarak tutulur. En iyi altcoin ayrıca token sahiplerine, topluluk üyeleri tarafından sunulabilecek teklifler için oy vermeye çağrıldıklarında kullanabilecekleri oy hakları sağlar. Token sahipleri olarak, topluluk üyeleri de teklifleri kendileri taşıyabilir ve InQubeta’nın ekosistemini potansiyel olarak iyileştirebilecek değişiklikler arayabilir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

DigiToads: Hibrit Bir Kripto Modeli

DigiToads, kullanıcılara üç kripto para biriminin – bir Web 3.0 oyunu, bir stake portalı ve bir meme token – işlevselliğini sunan hibrit modeliyle dalgalar yaratan bir başka Ethereum tabanlı meme tokeni olarak tanımlanıyor. İddialara göre meme token’ın son teknoloji ekonomik tasarımı, pasif gelir elde etmek için çok çeşitli seçenekleri kolaylaştırmaktadır – stake etme, ticaret yapma, kazan-kazan oyunlarına katılma, ticaret yarışmaları ve düzenli hediyeler bunlardan birkaçıdır. Tüm bu işlemsel amaçları kolaylaştıran, ağdaki ana kripto para olan platformun yerel tokenı TOADS’tır. Bu, iddialara göre deflasyonist bir kripto para birimidir, bu da getirilerinizin piyasa oynaklığına karşı güvende olduğu anlamına gelir.

DigiToads’un Web 3.0 oyunu, 2023’te dikkat edilmesi gereken altcoinlerden biri olarak adlandırılmasının temel nedenlerinden biri olarak iddia ediliyor. Oyun, oyuncuların birbirleriyle karşı karşıya geldiği arena benzeri sanal bir bataklıkta geçiyor. Amaçları, bir ay süren oyun sezonunun en iyi %25 golcülerine ulaşmaktır. Rakiplerinden daha iyi performans göstermeye devam ederken, oyuncular DigiToads adı verilen özel yaratık türlerini takas etme veya satın alma seçeneğine sahiptir. Bu yaratıklar özel güçlerle donatılmıştır ve kazanma şansınızı artırabilecek benzersiz bir güce sahiptir. Tüm kazananlar ödül olarak TOADS tokenleri ile ödüllendirilir.

TOADS, iddialara göre, her ay ticaret yarışmaları düzenleme planları nedeniyle de ün kazanıyor. Bu ticaret yarışmalarında kazananlar, hazine boyutunu genişletmek için bir teşvik olarak platform için kazandıkları kârdan küçük bir pay alacaklar. Ayrıca, DigiToads ekibinin doğrudan rehberliği altında hazine yönetimi hakkında bilgi edinme şansına sahip olacaklar. Görevde yetkin hale geldiklerinde, ekibe görevde düzenli olarak yardımcı olacaklar. Kazananlar, tek bir ayda rezervasyon yaptıkları ticaret hacmine göre seçilecektir.

DigiToads ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

HyperCycle

Açıklamalara göre HyperCycle, yapay zeka tarafından desteklenen ölçeklenebilir ve zincirler arası mikro hizmetler sunan deftersiz bir blok zinciri teknolojisidir. Teknoloji, AI makinelerinin birbirleriyle saniyenin altında bir kesinlikte işlem yapmasını sağlar. Yerel tokenı HYPC’dir ve ağdaki her türlü işlemsel kullanım durumu için kullanılır. HyperCycle’a güç veren teknolojiler arasında veri yapısı Earth64, SingularityNet ve Toda/IP yer alıyor ve platformun herhangi bir bilgisayarın YZ hesaplamasından yararlanmasını sağlamasına yardımcı oluyorlar. Dahası, kullanıcılar ister uzak ister yerel olsun, HyperCycle ile herhangi bir makineden kripto kazanabilir.

Turbo Finans

Blok zinciri teknolojisi dünyasında yeniyseniz, Turbo Finance yeni başlayanlar için kripto para birimi ticareti hakkında bilgi edinmek için bir seçenek olarak iddia ediliyor. Merkezi olmayan borsa, Sui blok zinciri tarafından desteklenen gözetim dışı bir likidite katmanı olarak tasarlanmıştır. Ana avantajı, birleştirilebilir otomatik piyasa yapıcı (AMM) ve konsantre likidite piyasa yapıcı (CLMM) değişimlerini içerir. Açıklamalara göre yerel tokenı, ağ üzerinde çeşitli işlem amaçları için kullanılan TURBOS’tur. CLMM borsası hakkında konuşurken, kullanıcılar likidite yönetimi için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir platformun keyfini çıkarmayı dört gözle bekleyebilirler. Basit kullanıcı arayüzü, platformu kolayca gezilebilir hale getirir ve protokolün daha verimli çalışmasını sağlar. Bu arada, sürekli AMM borsası ETH, SUI ve BTC tokenleri gibi düşük riskli varlıkları desteklemek için idealdir. Aynı zamanda, uzun kuyruklu varlıkları ancak daha düşük kaldıraç seviyeleriyle destekleyebilir. Bu da iddialara göre, söz konusu tokenların likiditesini piyasada dinamik olarak ayarlayabilmesini sağlar. Bu yaklaşım yalnızca borsada çok çeşitli varlıkların yer almasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ağın güvenliğini de sağlar.

Radiant Capital

Radiant Capital, birden fazla blok zinciri ağında varlık ödünç vermek ve ödünç almak için merkezi olmayan bir platformdur. Çeşitli işlem türlerini kolaylaştırmak için platform, RDNT adı verilen ve ağdaki birincil kripto para olan yerel bir jeton yayınladı. Yapılan açıklamalara göre temel USP’lerinden biri, herhangi bir blok zincirine bir varlık yatırabilmesi ve ilgili zincirler tarafından desteklenen varlıkları ödünç alabilmesidir. Eğer bir borç veren iseniz, varlıklarınızın potansiyelini ortaya çıkarmak için teminat verebilirsiniz. Kullanıcılar, dayanak varlığı satmadan herhangi bir blok zincirinde bulunan sermayeyi de kullanabilir. Kullanıcılar, kendilerine daha yüksek yıllık yüzde oranları (APR) getirebilecek otomatik ödünç verme ve ödünç alma döngülerini keşfedebilirler. Radiant Capital ayrıca kullanıcılarına, token sahiplerinin RDNT coinlerini ödüller karşılığında kilitleyebilecekleri RDNT Locker özelliğini de sunmaktadır. Bu ödüller faiz ödemelerini ve flaş kredi ücretlerini içerecektir. Ağdaki kilitli likidite, token sahiplerinin artırılmış emisyonlara erişmesini de sağlar. Biriken tokenlar BNB, ETH ve BTC jetonları gibi popüler kripto para birimleri cinsinden ödenecektir. İddialara göre Akıllı sözleşmeleri, finansal saldırılara karşı titiz testler konusunda uzmanlaşmış Blocksec gibi önde gelen güvenlik firmaları tarafından denetlenmiştir. Öte yandan Zokyo, düşman merkezli yaklaşımı ile Radiant Capital protokolündeki karmaşık güvenlik açıklarını tespit etmektedir.

Sonuç

İddialara göre analistler yukarıdaki 5 token’ın da incelenebileceğini ve değerlendirilebileceğini düşünüyor. Buna ek olarak iddialı açıklamalara göre InQubeta bunlar içinde en çok dikkat çeken olabilir. Platformun, son teknoloji özellikleri ve merkezi olmayan yönetişim yapısı nedeniyle analistlerden büyük övgü aldığı iddia ediliyor. Ayrıca, iddialara göre tüm bir sektöre hitap ettiği için uzmanlar, diğer popüler alternatiflere göre uzun vadeli kazançlar elde etmek için daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyor. Gelecek beklentilerine gelince, piyasa analistleri QUBE tokeninin önünde uzun bir yol olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki aylarda, potansiyel olarak yaklaşık 40 kat artabileceği iddia ediliyor. Bununla birlikte, kripto para piyasasını bile etkileyebilecek küresel ekonomik faktörlerin belirsizliği nedeniyle bu projeksiyonların zaman içinde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, kripto kullanıcıları acele etmek yerine her zaman bir kripto para birimi hakkında araştırma yapmalıdır. Bir token hakkında okuyarak ve daha fazla bilgi edinerek, kullanıcılar onunla bağlantılı riskleri anlayabilecek ve daha bilinçli kararlar verebileceklerdir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.