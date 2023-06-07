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Kripto para piyasası, son zamanlarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance ve Coinbase’e karşı yaptığı sert müdahaleler de dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıya kalmış olsa da, BitMEX’in eski CEO’su ve ünlü kripto para uzmanı Arthur Hayes, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için olumlu bir tahminde bulundu.

“Korku Duvarı Aşıldı”

Hayes, kısa süre önce günü attığı bir tweet’te, “korku duvarının aşıldığını” belirterek takipçilerini Bitcoin‘in “boğa piyasası otobüsüne” katılmaya çağırdı. Bu, piyasa genelinde yaşanan düşüşün bir parçası olarak BTC‘nin haftanın ilk iki gününde yüzde 6’nın üzerinde düşerek, 4 Haziran zirvesi olan 27 bin 455 dolardan neredeyse 25 bin 600 dolara düştüğü bir sancılı sürecin hemen ardından geldi.

Hayes’in kripto para endüstrisinde tanınmış bir figür olması, son zamanlarda sarsılan piyasada güçlü bir iyimserlik sinyali veriyor. Bununla birlikte, BTC ve altcoin fiyatları, SEC’nin Binance ve Coinbase gibi iki önde gelen borsalara yönelik açtığı dava haberlerinin ardından yüksek volatilite gösteriyor. Kısa vadedeki görünümün olumsuz durması yatırımcılar arasında ciddi endişelere yol açmış durumda. Ancak, piyasadaki sarsıntılara rağmen Bitcoin 6 Haziran’da güç göstererek 27 bin doların üzerine kadar çıktı. Yazım sırasında 26 bin 536 dolardan işlem gören Bitcoin’deki bu toparlanma, piyasadaki belirsizliklere rağmen bazı yatırımcıların en büyük kripto paraya olan güvenini koruduğunu gösteriyor.

Davaların Sonucu Kripto Para Piyasasına Direkt Etki Edecek

Bununla birlikte, SEC‘nin kripto para borsalarına dönük açtığı davaları kazanması durumunda, kripto para sektörü için önemli bir dönüm noktası oluşabilir. SEC, Binance’ı müşterilerin fonlarını yanlış şekilde yönetmekle ve ABD müşterilerinin platformda işlem yapmaya yönlendirilmesiyle suçlarken, Coinbase’ı ise kaydedilmeleri gereken kripto paraları ticaret yapmakla suçluyor. Nitekim ABD mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in ABD’deki iki alt şirketi olan BAM Management ve BAM Trading‘in varlıklarının geçici olarak dondurulması konusunda SEC’in talebini de onayladı.

Mahkemelerin vereceği kararlar, kripto paraların düzenlenmesi ve piyasaların geleceği açısından büyük önem taşıyor. Eğer mahkemeler, SEC’nin iddialarını kabul eder ve kripto paraların birçoğunun gerçekten menkul kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtirse, bu durum kripto paraların nasıl düzenleneceği konusunda temel bir değişikliğe neden olacak ve ABD’de kripto paraların düzenlenmesi ve kontrolü konusunda yetkiyi SEC’e verecek.