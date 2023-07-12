Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 30.000 dolar mücadelesi verirken yatırımcıların büyük bir kısmının BTC yerine aslında meme tokenlara odaklandığı söylenebilir. Geçtiğimiz aylarda piyasa kan ağlarken rekor bir yükseliş elde etmesiyle bilinen Pepecoin (PEPE) de kesinlikle bunlardan birisi. PEPE şimdi ise sessizliğini ciddi bir yükselişle bozmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor.

PEPE Fiyatı Yükselişe Aday

PEPE fiyatı geçtiğimiz haftalardaki düzeltme sebebiyle %24,5 değer kaybetti ve 0,0000019 dolar ila 0,00000143 dolar arasındaki desteğe kadar çekildi. Ancak şu an kripto para sektörünün genelinde görülen olumlu gidişat nedeniyle PEPE de hareketlilik yaşamaya hazırlanıyor. Özellikle mevcut trend ile aralık, PEPE’yi bir üst noktaya itebilir.

Pepecoin’in %50 Fibonacci geri çekilme noktası üzerindeki düzeltme aşaması aslında genel trendin olumlu olduğuna işaret ediyor. Şu an trendin kırılması ve bozulması, %25’lik bir yükselişe yönelik alım fırsatı oluşturmaya odaklanıyor ve bunun sinyalini veriyor. 24 saatlik hacim de PEPE için 114 milyon dolar gibi küçümsenemeyecek bir seviyede ve %56’lık yükselişe işaret ediyor.

PEPE İçin Kritik Seviye

PEPE bu kapsamda aslında yeni bir rallinin kapısında gibi gözüküyor. 4 saatlik grafik ise PEPEnin daha önce kırdığı direnci test ettiğini gösteriyor ve bu seviyenin kırılması yeni bir ralli için kesinlik sağlayabilir. PEPE bu kapsamda 0,00000139 dolar seviyesinin üstünde kalmak zorunda. 200 EMA da tam olarak buna işaret ediyor ve PEPE için olumlu bir trend oluşuyor.

PEPE son dönemde PEPE 2.0 sebebiyle güç kaybetse de aynı DOGE ve SHIB ilişkisinde olduğu gibi uzun vadede daha gösterecek numaraları olabilir. PEPE an itibarıyla 0,00000151 dolar seviyesinden işlem görüyor ve sıradaki hedefi 0,00000180 dolar olacaktır. Kripto para sektörünün genel seyri ve gidişatı da PEPE kapsamında büyük önem arz ediyor ve durumun buna göre değişiklik göstermesi beklenebilir.

Ünlü analist Altcoin Sherpa da canlı yayında PEPE hakkında yaptığı açıklamada bunun nadiren yükseliş gerçekleştiren ancak rekorlar kırarak ilerleyen bir kripto para olduğundan bahsetti ve aslında beklentiyi doğruladı.