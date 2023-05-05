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  •   PEPE ve FLOKI İyi Habere Doymuyor: 2 Yeni Müjde, Yatırımcıları Sevindirdi!

PEPE ve FLOKI İyi Habere Doymuyor: 2 Yeni Müjde, Yatırımcıları Sevindirdi!

Özet

  • PEPE ve FLOKI'nin Binance listelenmesi askıya alındı.
  • Buna rağmen PEPE ve FLOKI cephesinde Bitfinex ve KuCoin listelemeleri duyuruldu.
  • Uzmanlar ise sahte projelere karşı uyarıyor.
18:03
5 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Pepe (PEPE) ve FLOKI (FLOKI), kesinlikle hem bu aya hem de tam olarak bugüne damgasını vurmayı başaran iki kripto para olarak biliniyor. Memecoin furyasının en popüler isimlerinden olan ikili, bugün Binance tarafından listelendi. Binance listelenmesi bugün duyurulduktan hemen sonra ertelense de PEPE ve FLOKI yatırımcıları iyi haber almaya devam ediyor.

Memecoin Furyası Sürüyor

FLOKI, dün duyurulan listeleme ile dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Bitfinex’e bugün hızlı bir giriş yaptı. Özellikle Binance listelenme duyurusu ile gelen hacim artışı, FLOKI için diğer borsalarda da ciddi bir likidite yarattı. PEPE ise altcoin yatırımcılarının popüler tercihlerinden olan KuCoin üzerinde listelendi. İki memecoin’in bir anda önde gelen birçok borsada listelenmesi ise yeni bir memecoin sezonuna işaret ediyor olabilir. PEPE, yaşanan bu listelenme furyası ile 1,5 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarak kendi rekorunu kırdı.

Binance Sorunu Geçici

PEPE ve FLOKI’nin Binance üzerindeki listelenmesi süresi henüz belirtilmeyen bir şekilde geciktirilse de Bitfinex ve Kucoin kesinlikle yatırımcıların yüzünü güldürmüş gibi gözüküyor. Binance haberi ilk başta panik yaratsa da borsa bunun geçici bir askıya alma olduğunu belirterek teknik sorunları gerekçe gösterdi. Binance son olarak ise daha önce borsaya yatırılan PEPE ve FLOKI’lerin şu an görünür olmayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Borsa, bunun geçici bir sorun olduğunun altını çizdi.

Bu durum ise aslında çok fazla kopya projenin ortaya çıkmasına neden oldu. Binance listelenmesinin duyurulmasından 1 saat sonra sayısız kopya altcoinin piyasaya sürüldüğü görülüyor. CrypTourist, buna dikkat çeken bir tweet atarak 1 saatlik sürede deploy edilen riskli projeleri sıraladı:

$PIPI $PAPI $PEPEGOD $FPEPE (F..ck Pepe) $CAPEPE $PUPU $DPEPE (Diamond PEPE) $iPEPE $MP (Matrix PEPE) $PEPER $PEPEBTC $PEPEGUN $PEPETROLL $PAPI.

Şaka değil hepsi gerçekten deploy edilmiş ve enayi avlıyor! Dikkatli olun.”

Bu durum, Dogecoin’in (DOGE) rekor yükseliş elde ettiği zamanda da yaşanmıştı. FLOKI de aslında DOGE furyasından faydalanan ama asıl yükselişini belirli bir süre yaşamayan bir altcoin olarak sıralanabilir.

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