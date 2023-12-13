Meme Token

PEPE Token’de Kârlılık Arttı! Ağdaki Güncel Durum ve Fiyata Etkisi!

Özet

  • PEPE token'larının yarısından fazlasının şu anda kârlı olduğu belirlenmiştir.
  • Ancak, bu kârlılık genel bir resmi yansıtmayabilir, çünkü piyasa koşulları ve bireysel giriş noktaları değişiklik göstermektedir.
  • Ağ aktivitesindeki düşüş ve bakiye olmayan adreslerdeki azalma, Pepe ağının büyümesinin yavaşlamış olabileceğini göstermektedir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

IntoTheBlock’dan elde edilen verilere göre, PEPE adreslerinin yarısından fazlasının şu anda kârlı olduğunu ortaya çıkardı. Meme token’ın diğer verilerinde son durum ne?

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PEPE’de Yatırımcılar Karda!PEPE Aktif Adreslerinde Gerileme

PEPE’de Yatırımcılar Karda!

Veriler Pepe coin holder’larının önemli bir kısmının karda olduğunu gösteriyor. Ancak piyasa koşulları ve bireysel giriş noktaları farklılık gösterdiğinden bu durum resmin tamamını yansıtmayabilir. Pepe holder’larının mevcut durumu hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmak için özellikle Pepe gibi meme token’lar için, kripto para tutma süresi, son piyasa eğilimleri ve kripto para piyasasındaki genel duyarlılık gibi ek faktörleri dikkate almak faydalı olabilir.

Mevcut verilere göre PEPE adreslerinin yaklaşık %54’ü karlı, bu durumda holder’larının token’larını mevcut piyasa fiyatından satmaları durumunda kazanç elde edeceklerini gösterebilir. Aksine PEPE adreslerinin yaklaşık %38’i zarar eden bir konumda. Bu da holder’ların, token’larını şimdi satmaya karar vermeleri halinde zarara uğrayacakları anlamına gelebilir.

PEPE Aktif Adreslerinde Gerileme

Ek olarak PEPE holder’larının yaklaşık %8,5’i, token’larını mevcut piyasa fiyatından satmanın ne kâr ne de zararla sonuçlanmayacağı başa baş noktasında bulunuyor. Bu dağılım Pepe holder’ları arasında değişken bir yatırım sonucunu yansıtabilir ve küçük bir çoğunluğu şu anda kârlılık yaşıyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde PEPE’nin ağ aktivitesinde önemli bir düşüş yaşandı. Bu gerileme yeni adres oluşturmadaki %30’luk ve aktif adreslerin sayısındaki %26’lık azalmayla kanıtlanabilir.

Bununla birlikte artık PEPE bakiyesi bulunmayan adreslerin sayısında da yaklaşık %19’luk bir düşüş yaşandı. Toplu olarak bu istatistikler, Pepe ağı içindeki etkileşim ve işlem faaliyetlerinde dikkate değer bir düşüşe işaret edebilir. PEPE ağının büyümesi, büyüme eğrisindeki oldukça düz eğimin de gösterdiği gibi, yavaş bir hızda ilerlemekte. Bu kademeli büyümeye rağmen son 30 gün içinde ağda PEPE bakiyesi bulunan yaklaşık 147.000 adresin eklendiği görüldü. Bu rakam, Pepe ile etkileşime giren kullanıcı veya yatırımcı sayısında yavaş da olsa istikrarlı bir artış olduğunu gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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