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Peki Şimdi Ne Olacak? Shiba Coin Kritik Eşikte!

En büyük ikinci meme token için kısa ve orta vadede neler bekleniyor? Güncel veriler iddialı hedeflere işaret ediyor.
19:35
24 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Faiz kararı yaklaştıkça Bitcoin ve altcoinlerin kayıpları da artıyor. Peki Shiba Coin yatırımcıları endişelenmeli mi? Destek seviyelerini kaybeden ve düşüşünü sürdüren altcoinler son 6 gündür canları sıkıyor. Bitcoin eğer bugünü de satışla kapatırsa son 7 gündeki 5’inci kırmızı mumu göreceğiz. Shiba Coin özelinde son durum ne? Bundan sonra ne olacak?

Shiba Coin (SHIB)

Şu anda SHIB fiyatı, kısa vadeli formasyonunun destek çizgisinde sıçrama yapmaya çalışıyor. Fiyatın burada tutunup tutunamayacağı ya da aşağı yönlü kırılma Shiba Coin’in geleceğini belirleyecek. Kral kripto para birimi şimdilik 27.000 doların üstünde ve alıcıların ilgisi zayıf kalmaya devam ediyor. Günlük grafikte Shiba Coin (SHIB) geçtiğimiz yıl Haziran ayından bu yana simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Bu formasyon nötr kabul edilir ve net bir yönü yoktur. İki yönden birine kırılma geldiğinde ise artan ivmeyle fiyat hızla düşer veya yükselir. Fiyat şu anda üçgenin ortasında işlem görüyor ve 4 Şubat’ta direnç çizgisinin reddedilmesinden bu yana düşüş eğilimi yaşıyor.

RSI devam eden düşüşü destekliyor. Diğer taraftan Bitcoin cephesinde devam eden olumsuzluk destek bölgesinin kırılması ihtimalini akıllara getiriyor. 50’nin altına düşen RSI satış baskısını sürdüğüne işaret ediyor.

Shiba Coin Yorum

Düşüş devam ederse, üçgenin destek hattı 0,00000850 dolar ve buranın test edilmesi bile birçok yatırımcıyı önemli ölçüde zarara sokmaya yetecek. Kısa vadede altı saatlik grafiği incelersek çelişkili sinyaller göreceğiz. Yükseliş tarafında, SHIB token fiyatı azalan paralel bir kanalda işlem görüyor. Azalan paralel kanal, fiyatın iki paralel direnç ve destek çizgisi arasında hareket etmesiyle karakterize edilir ve genellikle yükseliş olarak kabul edilen bir modeldir. Bu nedenle, bir kırılma bu formasyonun en olası sonucudur.

Fakat kısa vadede düşüş cephesinde SHIB yükselen destek çizgisinden aşağı kırıldı. Bu tür çizgilerin kırılması genellikle önceki yukarı yönlü hareketin sona erdiği anlamına gelir. Dolayısıyla, uzun vadeli SHIB fiyat tahmini düşüş yönündeyken, kısa vadeli olan hala belirsizdir. SHIB fiyatının mevcut kısa vadeli formasyonun destek çizgisinden sıçraması ya da aşağı kırılması muhtemelen gelecekteki trendi belirleyecektir. Yukarı yönlü hareket başlarsa 0,000017 dolara doğru bir sıçrama görebiliriz. Düşüş senaryosundaki hedef ise 0,0000085 dolardır.

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